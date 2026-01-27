Nem rosszabb, de nem is jobb az év eleji gyógyszerellátás, mint az elmúlt időszakban, ez az egész országot érinti, és egyértelmű, hogy a problémák a rossz egészségügyi politikából adódnak – állítja a háromszéki gyógyszerészkamara elnöke. Lapunk megkeresésére Szabó Péter elmondta, bár a beszállítóktól függ, mit tudnak a patikák megvásárolni, majdnem mindig találnak megoldást, hogy a pácienseket kiszolgálják.

A gyógyszertárak gyakran szembesülnek azzal, hogy egyes készítmények rövid idő alatt eltűnnek, mások drágulnak vagy éppen olcsóbbak lesznek, s bár túlzás azt mondani, hogy a patikusok is akkor tudják meg ezeket a változásokat, amikor ezt már a vásárlók is érzékelik, mégis közel áll ez a megállapítás a valósághoz. Szabó Péter elmondta, ha egy készítmény hatóanyaga és annak mennyisége azonos egy korábbi gyógyszerben, de más néven forgalmazzák, előfordul, hogy a beteg visszautasítja, mert nem bízik benne, a már megszokott piruláit szeretné megvásárolni, ilyenkor sajnos patikáról patikára kell mennie, hogy megtalálja a gyógyszerét. A gyógyszertárláncok esetében ez könnyebb, azonnal meg tudják kérdezni telefonon vagy interneten, melyik egységükben található meg az adott kiszerelésű készítmény, de az önálló patikákban csak azt tudják javasolni ilyen esetben, hogy az illető keresgéljen tovább. Egyes nyugtatók eltűntek, a diabéteszgyógyszerek tekintetében is ingadozó az ellátás, hol egyik, hol másik hiányzik, a krónikus betegségek többségére mindig van olyan ajánlat, amely elfogadható – mondta a gyógyszerész.

Év elején a raktárakban is szünetet tartanak, akadozik az ellátás, felgyűl a beszállítók munkája, a beszerzés terén mindenki kapkod, igyekszik feltölteni a készletet a legszükségesebbekkel. Gyakran a gyógyszertár kér egy készítményből tíz adagot, jó, ha kap egyet, míg korábban fordítva volt: kértek egy adagot, mert csak annyira van megrendelésük, és az volt a válasz, csak tízes csomagolásban szállítanak – ecsetelte Szabó Péter. Hozzátette, állandóan igazítják az árakat az euróárfolyamhoz, az inflációhoz, és mindig ők tudják meg utoljára a változást. Az egészségügyi minisztérium eldönti, az egészségbiztosítási pénztár beteszi a változásokat az egységes informatikai programba, ez egyik napról a másikra jelenik meg, és a gyógyszertáraknak alkalmazniuk kell – szögezte le a gyógyszerészkamara elnöke. Régebb egy körlevélben értesítették őket a változásokról, fel tudtak készülni valamennyire, de jelenleg bármelyik nap érkezik egy online frissítés, alkalmazni kell az új szabályzókat – ecsetelte.

A gyógyszerészek felhívják a figyelmet, hogy nemcsak az említett változásokra kell számítani, hanem továbbra is akadozik az adatbeviteli számítógépes program, ez már a családorvosoknál is várakozást igényel, de az ártámogatott, illetve ingyenes receptek esetében a patikákban is a két perc helyett olykor tíz percbe kerülhet egy művelet. Kérik, az emberek legyenek türelemmel, ahol már az utcáról látják, hogy zsúfolt a gyógyszertár, várakozzanak kint, ne tolongjanak, és a szezonális influenzára való tekintettel, akinél indokolt, az viseljen maszkot, nem szégyen.

Kérdésünkre, hogy az éjszakai, hét végi ügyeletet miért nem sikerül kiterjeszteni a háromszéki városok mindenikére, a szakmai kamara elnöke elmondta, a sepsiszentgyörgyi és a kézdivásárhelyi szolgálatot is nehezen működtetik, Baróton, Kovásznán és Bodzafordulón szombat délelőtt tudják biztosítani egy-egy patikában a nyitvatartást, de ennél többet egy­előre nem tudnak vállalni a meglévő kollégákkal. Háromszéken 180–190 patikusnak van szerződése a megyei egészségbiztosítási pénztárral, az aktívak száma 140 körüli, szülési, gyermeknevelési szabadság miatt többen időlegesen felfüggesztették a praxist.

Az országos és a háromszéki gyógyszerellátást jól ismerő Szabó Péter szerint a rossz egészségügyi politika rányomja bélyegjét az ágazatbeli döntések sorára, és ennek áldozata az a terület is, melyben ő is munkálkodik, és amelyet szerinte lehetne észszerűbben és hatékonyabban működtetni.