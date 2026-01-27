Minneapolisban ismét lelőttek egy tüntetőt

Alapos vizsgálatot ígért Kristi Noem amerikai belbiztonsági miniszter vasárnap, miután egy nappal korábban egy határőrségi ügynök dulakodás után lelőtt egy tüntetőt, aki a feltételezés szerint fegyverrel fenyegetőzött. Donald Trump amerikai elnök a bevándorlási ügynökökre támadó aktivista lelövéséről azt mondta: „tüntetésre menni fegyverrel, két tár lőszerrel… nem néz ki jól”. Az elnök azt is jelezte, hogy idővel hajlandó lehet kivonni a bevándorlási hatóságok embereit Minneapolis térségéből. Az incidenst követően a tüntetők folytatták a tiltakozást a bevándorlási és vámügyi hatóság (ICE) ellen.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter a Fox News hírtelevízió vasárnapi műsorában együttérzéséről és részvétéről biztosította a 37 éves Alex Pretti kórházi ápoló családját. Ugyanakkor tarthatatlannak nevezte, hogy egyesek akadályozzák a rendvédelmi hatóságok intézkedéseit, és fegyverrel, személyi igazolvány nélkül ellenszegülnek a hatóságnak. „Ez az egyik oka annak, hogy ilyen helyzeteket látunk kialakulni” – fogalmazott Kristi Noem.

A belbiztonsági minisztérium közölte, hogy Alex Pretti erőszakos cselekmény miatt körözött, illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodó személy volt, aki egy 9 milliméteres félautomata kézifegyverrel közelítette meg a határőrség tisztjeit. A belbiztonsági minisztérium azt állította, hogy Pretti erőszakosan ellenállt a lefegyverzésnek, ezért ezt követően egy ügynök saját és társai életének, valamint biztonságának védelmében rálőtt a gyanúsítottra, aki a helyszínen orvosi ellátásban részesült, de már csak a halálát tudták megállapítani.

Vasárnap az esetről újabb rövid videó jelent meg az amerikai médiában, amelyben az látható, hogy a férfi telefonon közvetlen közelről filmezi a bevándorlási ügynökök intézkedését, akikkel dulakodásba keveredik, és röviddel később lövések dördülnek. A halálesetet követően szinte azonnal több százan gyűltek össze a helyszín közelében, hogy a szövetségi hatóságok ellen tiltakozzanak.

Todd Blanche igazságügyi miniszterhelyettes az NBC televíziónak adott interjúban a megjelent videóval kapcsolatban hangsúlyozta, hogy annak részletes elemzése zajlik, ugyanakkor hozzátette, hogy a felvétel nem mutatja, mi történt az esetet megelőző percekben. A miniszterhelyettes úgy vélte, hogy a tragédia nem történt volna meg, ha Minneapolis város helyi hatóságai biztosították volna a bevándorlási ügynökök intézkedését, és megelőzték volna, hogy tüntetők akadályozzák a szövetségi hatóság embereinek munkáját.

Alex Pretti családja közleményében hazugságnak nevezte a szövetségi kormányzat tagjainak állítását arról, hogy hozzátartozójuk a nála lévő fegyverrel fenyegette volna a hatósági személyeket.

Tim Walz Minnesota állam demokrata kormányzója „nem kiképzett” szövetségi ügynökökről beszélt, akik az államban intézkednek, és megismételte követelését a bevándorlási rendészet embereinek eltávolításáról. A történtek nyomán a Demokrata Párt több politikusa jelezte, hogy nem fogja megszavazni a héten a Kongresszus elé kerülő költségvetési tervezetet. Teljes vizsgálatot sürgetett Bill Cassidy republikánus szenátor a helyi és szövetségi hatóságok bevonásával. A politikus szerint az ügyben a bevándorlási hatóság és a szövetségi belbiztonsági minisztérium hitelessége a tét.

J. D. Vance alelnök a közösségi médiában megjelent közleményében úgy vélte, a történtek közvetlen következményei annak, hogy „szélsőbaloldali agitátorok és helyi hatóságok együttműködnek”. „A tervezett káosz ezen szintje egyedülálló Minneapolisban” – fogalmazott J. D. Vance az X közösségi oldalon megjelent bejegyzésben.

Minnesota államban az év elején indult a bevándorlási hatóság átfogó intézkedése több ezer szövetségi ügynökkel azt követően, hogy az államban szövetségi pénzeket is érintő, több milliárd dolláros csalássorozatra derült fény, amely egy ott működő szomáliai közösségi szervezeteket érintett. A bevándorlási intézkedéssorozat heves tüntetéseket váltott ki január eleje óta; január 7-én egy bevándorlási ügynök halálosan megsebesített egy aktivista tüntetőt, a 37 éves Renee Goodot, aki autóval elállta a hatóság járműveinek útját. Az eset nyomán Minneapolisban és környékén a tüntetések helyenként erőszakossá váltak, a résztvevők a bevándorlási rendészet távozását követelték, és próbálták akadályozni a folytatódó intézkedéseket.

Donald Trumpot arról kérdezték, hogy helyesen járt-e el az a szövetségi tiszt, aki a hétvégén halálosan lelőtt egy kézifegyverrel rendelkező férfit a Minnesota állambeli Minneapolis városában – írja a hirado.hu. A The Wall Street Journalnek vasárnap adott telefonos interjúban Trump arra a kérdésre, hogy az Alex Prettit lelövő rendőr helyesen cselekedett-e, azt mondta: „Vizsgáljuk az ügyet, mindent átnézünk, és meg fogjuk hozni a döntést.” Trump emellett bírálta Prettit, amiért fegyvert vitt magával egy tiltakozó megmozdulásra. „Nem szeretem a lövöldözést. Egyál­talán nem szeretem. De azt sem szeretem, amikor valaki elmegy egy tüntetésre, és nála van egy nagyon erős, teljesen megtöltött fegyver, két tár lőszerrel. Ez sem néz ki jól” – mondta Trump.

Az elnök jelezte, hogy idővel hajlandó lehet kivonni a bevándorlási hatóságok embereit Minneapolis térségéből. „Egy bizonyos ponton el fogunk menni. Fantasztikus munkát végeztek” – fogalmazott. Amikor arról kérdezték, hogy a kivonás hamarosan megtörténhet-e, Trump dicsérte a kormányzat eddigi minnesotai tevékenységét, majd hozzátette: „Egy másik csoportot fogunk ott hagyni pénzügyi csalások miatt.” Trump egy kiterjedt, szociális juttatásokkal kapcsolatos csalási botrányra hivatkozva indokolta a bevándorlás-ellenőrzés fokozását az államban. „Ez a legnagyobb csalás, amit bárki valaha látott”– mondta, hozzátéve: „Valójában azt gondoljuk, hogy Kaliforniában még ennél is nagyobb lesz.”Az elnök azt állította, Pretti egy nagyon veszélyes, kiszámíthatatlan fegyvert vitt magával, amely akkor is elsül, amikor az emberek nem számítanak rá.