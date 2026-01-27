Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Fokozatosan betiltják az orosz gázimportot

2026. január 27., kedd, Világfigyelő

Az Európai Unió Tanácsa elfogadta azt a rendeletet, amely lépésről lépésre megtiltja az orosz eredetű vezetékes földgáz és cseppfolyósított földgáz (LNG) importját az EU-ba – közölte tegnap az EU-tagországok kormányainak képviselőit magában foglaló brüsszeli testület. Orbán Viktor kijelentette: Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg az orosz gáz importját tiltó rendeletet.

    Orbán Viktor szerint a rezsicsökkentést és a rezsi­stopot meg kell védeni. Fotó: Facebook / Orbán Viktor

A rendelet értelmében az orosz vezetékes gáz és LNG behozatala tilos lesz az EU-ban. A tilalom a jogszabály hatálybalépését követő hat hét után válik alkalmazhatóvá, de a már meglévő szerződésekre átmeneti időszak vonatkozik. A teljes tilalom az LNG-import esetében 2027 elejétől, a vezetékes gáz esetében 2027 őszétől lép életbe. Az EU-tagállamoknak a gázimport engedélyezése előtt ellenőrizniük kell, melyik országból indult a termelés.

A szabályok megsértése esetén a szankciók magánszemélyeknél 2,5 millió euróig, vállalatoknál pedig 40 millió euróig terjedhetnek, illetve elérhetik a vállalat éves globális árbevételének 3,5 százalékát vagy az érintett tranzakció becsült forgalmának 300 százalékát – olvasható a testület sajtóközleményében.

A tagállamoknak március 1-jéig nemzeti terveket kell kidolgozniuk a gázellátás diverzifikálására, és ki kell térniük az orosz gáz kiváltásának lehetséges nehézségeire. A vállalatok kötelesek lesznek értesíteni a hatóságokat és az Európai Bizottságot minden fennmaradó orosz gázszerződésről.

Azoknak az országoknak, amelyek még importálnak orosz olajat, szintén diverzifikációs terveket kell benyújtaniuk. Vészhelyzet esetén, ha az ellátásbiztonság egy vagy több tagállamban súlyosan veszélybe kerül, a bizottság legfeljebb négy hétre felfüggesztheti az importtilalmat. A rendeletet az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszik közzé, és a kihirdetést követő napon lép hatályba, közvetlenül alkalmazandó lesz valamennyi tagállamban.

Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg az orosz gáz importját 2027-től megtiltó rendeletet – írta Orbán Viktor miniszterelnök tegnap a Facebookon. „Brüsszel a mai döntésével megtiltaná az orosz gáz importját 2027-től. Pont mint a Tisza” – fogalmazott a kormányfő. Orbán Viktor szerint a brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egyhangúsággal történhetett volna meg. „A rezsicsökkentést és a rezsi­stopot meg kell védenünk. Ebben nincs kompromisszum!” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.

Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-27 08:00
