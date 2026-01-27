Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Másodszor is tüntettek az adócsökkentésért Sepsiszentgyörgyön

2026. január 27., kedd, Közélet

Egy héttel az első tüntetés után tegnap másodszor is kivonult két-háromszáz sepsiszentgyörgyi lakos a főtérre, hogy az adóemelések ellen tiltakozzon. A megmozdulást összehívó Fazakas Péter elmondta: elérték, amit el lehetett, a polgármester ígéretet tett az adók csökkentésére, de mindaddig folytatják az aláírások gyűjtését, amíg a vonatkozó tanácshatározat érvénybe nem lép.

  • Fotó: Albert Levente
Új követeléseket is megfogalmazott Fazakas Péter: a szemételszállítási és a vízdíjak csökkentését kéri a Tega és a Hydrokov vezetőitől, azaz két olyan cégtől, amelynek Sepsiszentgyörgy önkormányzata a többségi tulajdonosa. Ezt a követelést azzal indokolta meg, hogy megyénk országszinten a 34. helyen áll az átlagkeresetet tekintve, a hulladék elszállítása azonban itt a legdrágább egész Romániában, és a vízszolgáltatás (a szennyvízzel együtt) ára is az országos középmezőny magasabb tartományában található. Véleménye szerint mindkét vállalat tehetne engedményeket az ügyfelei­nek – a megye nagyobbik részének –, mert van miből, tavalyi nyereségük meghaladta a tízmillió lejt. Nehéz időkben segíteni kell az embereken – hangoztatta Fazakas Péter, aki nyolc évig az Erdélyi Magyar Szövetség színeit képviselte a megyei tanácsban (2024-ben már nem választották vissza), de tegnap hangsúlyozta, hogy semmilyen „zsebpárt” vagy magyarországi ellenzék nem áll mögötte, azokat képviseli, akik a főtéren állnak. Hangsúlyozta: ha a két említett szolgáltató nem lép, újabb aláírásgyűjtést kezdeményeznek a tarifáik csökkentésére. A parkolási gondoknak is hangot adott, a téren állók helyeslése mellett: kérte, hogy lehessen készpénzzel is fizetni a parkolásért, és hogy építsék fel az ígért emeletes parkolóházakat.

Bírálatokat is megfogalmazott: a városi tanács részéről határozottabb kiállást vár az emberek mellett – ez a testület a döntéshozó, a polgármester csak végrehajtó, mondotta –, a parlamenti képviselőktől hasonlóképpen, a kormánynak pedig azt üzente, hogy amíg nincs állami költségvetés, van lehetőség az adótörvénykönyv módosítására. Konkrétan kifogásolta, hogy Sepsiszentgyörgyön a Bevezetés a sportba program fogja megsínyleni az alacsonyabbra engedett adókat: ezek így is sokkal magasabbak, mint tavaly, ha az előző években lehetett kevesebből sportoltatni a gyermekeket, most miért nem lehet? A sok új jelzőlámpával is elégedetlen: azt tapasztalja, hogy a 18 millió lejes projekt nem csökkenti, hanem növeli a légszennyezést, hiszen többet állnak a piros jelzésnél az autók, mint eddig.

Fazakas Péter a tegnapi tüntetők létszámát is kevesellte, és azzal magyarázta, hogy egyfajta visszarendeződés van, az emberek ugyanúgy félnek kiállni az igazukért, mint 1989 előtt; ma nem hurcolják el és verik meg őket, csak ellehetetlenítik azt, aki meg akar szólalni – vélekedett. Végül bejelentette, hogy jövő hétfőn is ott lesz a főtéren, akkor a szemét- és vízdíjak ellen lép fel.

Szerző: Demeter J. Ildikó Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-27 08:00
