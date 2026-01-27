Félszáz bevetés a hétvégén

Közel hatvan bevetésen vettek részt az előző hétvégén a megyei sürgősségi felügyelőség készenléti csapatai, az esetek zömében szakembereik elsősegélynyújtást biztosítottak, de négy balesetnél is helyszíneltek, két alkalommal pedig tüzet oltottak.

Az intézmény tegnapi beszámolója szerint szombaton 7 órakor Hidvégről jelentettek tüzet, és mint kiderült, egy lakóház teteje kapott lángra a nem megfelelően hőszigetelt kémény miatt. Az oltásban a sepsiszentgyörgyi katonai tűzoltókat földvári kollégáik is segítették, a megyeszékhelyiek érkezéséig utóbbiaknak sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz tovább terjedjen. Személyi sérülés nem történt.

A felügyelőség pirotechnikai csapata ugyancsak szombaton szállt ki Sugásfürdő térségébe, hogy eltávolítson egy fel nem robbant lőszert. A szakemberek egy 82 mm-es kaliberű aknavetőt azonosítottak (felvételünk), amelyet eltávolítottak és biztonságosan elszállítottak, a későbbiekben pedig megsemmisítik. Az eset kapcsán a sürgősségi felügyelőség azt tanácsolja a lakosságnak, amennyiben lőszert vagy gyanús tárgyakat találnak, ne érintsék meg, ne mozgassák azokat, és azonnal értesítsék a hatóságokat a 112-es telefonszámon. (dvk)