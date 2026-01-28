Elhalálozás

„Ha erősebben kapaszkodnánk egymás kezébe, ha jobban hinnénk a szeretet erejében, akkor talán az élet és a halál is könnyebb lenne.” (Marie de Hennezel)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, testvér, sógornő és anyatárs,

özv. GÁSPÁR ILONA

(szül. FADGYAS)

életének 84. évében

örökre megpihent.

Temetése 2026. január 29-én, csütörtökön 13 órakor lesz a közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Szerettei

1120800

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, após, rokon és jó barát, a sepsikőröspataki születésű

id. BIRTALAN GYULA

életének 63. évében türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi

maradványait 2026. január

29-én, csütörtökön 15 órakor helyezzük örök nyugalomra

a sepsikőröspataki

ravatalozóháztól katolikus szertartás szerint.

Részvétfogadás január 28-án 17 órától, valamint a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

1120799

Szívünk legmélyebb fájdalmával és könnyes szemmel tudatjuk, hogy a jóságos, szerető férj, édesapa, após, nagytata, dédnagytata, testvér és rokon,

COSTEA ALEXANDRU

(1937. június 18. –

2026. január 26.)

hosszú szenvedés után

elhunyt.

Földi maradványait január 29-én, csütörtökön 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi ortodox ravatalozóháztól.

Virrasztás január 28-án,

szerdán 18 órától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes.

A gyászoló család

4336169

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, anyós, anyatárs, sógorasszony, keresztmama, unokatestvér, barát, közeli és távoli rokon, jó szomszéd és ismerős,

az uzoni születésű

SZÁSZ MAGDOLNA

(szül. MOLNÁR)

életének 70. évében hirtelen eltávozott szerettei közül.

Drága halottunk földi maradványait 2026. január 29-én 13 órai kezdettel helyezzük örök nyugalomra az uzoni ravatalozóháztól a helyi temetőben.

Virrasztás január 28-án

17 órától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1120796

Részvét

A Kovászna Megyei Ügyvédi Kamara vezetősége, tagsága és munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki Antal Gab­riel Mihai ügyvédnek édesapja, ANTAL MIHAIL ügyvéd elhunyta alkalmából.

Nyugodjon békében.

1120797

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

a barátosi KOVÁCS ÁRPÁDRA halálának 7. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4336165

Elfelejteni téged nem lehet, csak megtanulni élni nélküled. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Drága jó szívét, két dolgos kezét áldd meg, Atyám, s mi köszönjük, hogy ő lehetett az édesanyánk. Bánatos szívvel és könnyes szemmel emlékezünk a drága jó feleségre, édesanyára és nagymamára,

DÁVID LAJOSNÉ

KÖLCZE ANNÁRA halálának 30. évfordulóján. Jóságos lelkének és dolgos kezének emlékét szívünkbe zárva őrizzük.

Gyászoló családja

4336167

Könnyes az út, mely sírjához vezet, a Jóisten őrködjön pihenése felett. Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, sírjára szálljon áldás és nyugalom. Fájó szívvel emlékezünk a lécfalvi MARTON MÓZESRE halálának első évfordulóján. Emlékét szívünkbe zárjuk.

Gyászoló családja

1120795

A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs többé már. Temető csendje ad neki nyugalmat, szívünk fájdalma örökre megmarad. Fájdalommal emlékezünk a sepsiszentgyörgyi ­születésű KISS ÁLMOS CSABÁRA ­halálának tizedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1120794

Fájó szívvel emlékezünk a zágoni születésű sepsiszentgyörgyi KELEMEN ISTVÁNRA halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

5240/b

Kegyelettel emlékezünk a drága jó édesanyára, feleségre, nagymamára, a berecki KOVÁCS ANNÁRA halálának második évfordulóján.

Emléke legyen áldott,

nyugodjon békében.

Szerettei

1120788

Hiába telnek-múlnak az évek, az emlékek szívünkben mindörökre megmaradnak.

Fájó szívvel emlékezünk

a magyarhermányi

NÉMET JÁNOSRA

(Dávid fiára) halálának 21. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye és fia, János Levente

4336162