Könyvbemutató KISGYÖRGY ZOLTÁN geológus, geológiai és helytörténeti szakíró, lapunk munkatársa Mesélő falvaink – Erdővidék című kötetét január 29-én, csütörtökön 17 órától mutatják be Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében, ahová Kovászna Megye Tanácsa, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Hármas Alapítvány tisztelettel hív és vár minden érdeklődőt.

A Mesélő falvaink – Erdővidék egyszerre ismeretterjesztő munka, útikalauz és képes mesekönyv: a táj, a falvak, az épített örökség és a mindennapok élő krónikája szólal meg lapjain. Templomok, kúriák, kastélyok, dombok és források mesélnek múltjukról, és rajtuk keresztül Erdővidék több évszázados története is új fényben tárul fel. A kiadvány a helyszínen megvásárolható, a szerző dedikál. A rendezvényen a Háromszék napilap Személyiségeink keresztrejtvény-sorozatának kiértékelésére is sor kerül.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház e heti előadásai: 29-én, csütörtökön, 30-án, pénteken, 31-én, szombaton 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtér) W. Shakespeare: A vihar, rendező: Bodó Viktor (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 50 perc, szünet nélkül).

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház 30-án, pénteken 19 órától Dirty Dancing című produkciót játssza, rendező-koreográfus: Eryk Makohon (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 65 perc, szünet nélkül).

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon kaphatók. A jegyiroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig; előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával is nyit a pénztár. Érdeklődni a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefon­számon lehet.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház január 29-én, csütörtökön 13 és 19 órától, valamint január 30-án, pénteken 13 órától a Vigadó Művelődési Központ nagytermi stúdiójában Édes Anna című darabot játssza. Kosztolányi Dezső azonos című regényét színpadra alkalmazta Bélai Marcel, Takács Réka és Györfi Csaba, rendezte Györfi Csaba.

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK KOVÁSZNÁN. A Kovásznai Művelődési Központban január 29-én, csütörtökön 19 órától Matei Vișniec: Kenyérrel a zsebben, az előadás létrehozói Fogarasi Alpár és Kardos Marci, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színművészei; január 31-én, szombaton 19 órától Alexandru Popa: A boldogság titka, a kézdivásárhelyi Udvartér Színház előadása. Mindkét előadásra érvényesek a megvásárolt színházbérletek. A jegy ára szabadeladásban 30 lej. Jegyek elővételben hétköznapokon 9–15 óráig, pénteken 9–13 óráig, a fennmaradó helyekre előadások előtt fél órával a helyszínen vásárolhatók.

Tánc

VENDÉGJÁTÉK. Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban ma 12 órától Szép új világ, 19 órától Angyalcsinálók – a Bekecs Táncszínház vendégelőadá­sai. Jegyek mindkét elő­adásra a központi jegyirodában kaphatók.

Kiállítás

FOTÓKIÁLLÍTÁS. Ádám Gyula grafikus, fotóművész Két világ emberei című fotókiállítása január 29-én, csütörtökön 18 órától nyílik meg a sepsiszentgyörgyi Lábas Házban. A vendégeket Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója köszönti. A megnyitón a művésszel Pozsony Ferenc néprajzkutató és Sarány István újságíró beszélget. Közreműködik: Éltes Barna szobrászművész.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.30-tól Hegyeken, völgyeken zengedezve járnék... (magyar portréfilm Nyisztor Ilona népdalénekesről), 16.30-tól Észak (románul beszélő), 18.15-től Marty Supreme (román feliratos), 20.30-tól Ha tudnék, beléd rugnék (román feliratos), 20.45-től Song Sung Blue (román feliratos).

MAGYAR FILMNAPOK. A Művész moziban ma 18.30-tól Legénybúcsú (vígjáték); csütörtökön 18.30-tól Egy százalék indián (filmdráma), 18.45-től Sünvadászat (film­dráma).

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6.45-től és 8.25-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 7.05-től ima a hivatásokért, 7.30-tól szentmise Nagybányáról a Krisztus Király-templomból, 8.15-től A hét plébániája, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Irodalomterápiás foglalkozások

A sepsiszentgyörgyi unitárius egyház melléktermében hatalkalmas irodalomterápiás, zárt foglalkozást tart Gál Judit magyartanár, irodalomterapeuta, ahol a szövegek segítségével egzisztenciális nagy kérdésekről gondolkodhatnak és beszélhetnek a résztvevők. A csütörtök délutáni, 17.30-tól kezdődő foglalkozásokon a szövegeket nem a hagyományos módon elemzik, irodalmi előképzettség, írói véna nem szükséges, a különböző klasszikus és kortárs irodalmi szövegeket – novellákat, meséket és verseket – inkább kalauzként használják. A kreatív írásgyakorlatokon keresztül ki-ki új kérdésekkel fordulhat önmaga felé. A csoport akkor indul, ha összegyűl legkevesebb 7 résztvevő. A résztvétel adományalapú, ajánlott összeg alsó határa 20 lej. Elérhetőség a 0740 009 120-as telefonon, a daroczijutka@yahoo.com e-mail-címen vagy Messengeren.

Pályázati felhívás Csoma-tárlatra

Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ Kovászna Város Önkormányzatával, a Kovásznai Városi Művelődési Házzal, a Kádár László Képtárral és a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesülettel együttműködésben Lassú tudás címmel képzőművészeti pályázatot hirdet. A beérkező munkákat két forduló során bírálja el egy háromtagú szakmai zsűri: Kányádi Iréne művészettörténész, Ütő Gusztáv képzőművész és Berze Imre szobrászművész. Első körben a tárlatra bekerülő alkotásokat választják ki, melyek a kiállítás katalógusában is szerepelnek. A második fordulóban történik a díjzsűrizés, amelynek alapján a legjobbnak ítélt mű alkotója Szentimrei Judit-díjban részesül, 2027-ben egyéni tárlattal mutatkozhat be a kovásznai közönségnek, valamint 2500 lej pénzjutalmat kap; a meghirdetett tematika szellemiségét legjobban kifejező alkotás szerzője Kőrösi Csoma Sándor-díjat kap, a díjjal járó pénzjutalom szintén 2500 lej. A díjazott művek a Kovászna városi Kádár László Képtár anyagát gazdagítják. A kiállítás megnyitójára március 26-án kerül sor a kovásznai Kádár László Képtárban.

A pályázat a Kárpát-medence képzőművészeinek szól. Személyenként egyetlen, két évnél nem régebbi alkotással lehet nevezni, melynek mérete nem haladhatja meg a 70×70 cm-t. A benevezést csak a teljesen kitöltött adatlap és a technikai feltételeknek megfelelően fotózott mű digitális beküldése esetén tekintik érvényesnek. Az adatlap megtalálható a Kovászna Megyei Művelődési Központ honlapján (kultkov.ro) vagy Facebook-oldalán. Az online adatlap kitöltését követően a mű digitális reprodukcióját a cultcovasna@gmail.com e-mail-címre kell beküldeni február 22-én 12 óráig. A késve érkezett vagy a kiírásnak nem megfelelő alkotásokat nem veszik figyelembe. A beválogatott művek beküldési/leadási határideje március 10.

Gondosóra Karaván

A Gondosóra Karaván első állomására ma 16 órától kerül sor Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Házban, ahol mindent megtudhatnak erről az ingyenes és életmentő szolgáltatásról. A részletes előadáson a szakértők bemutatják a Gondosóra működését, az elesésérzékelőt és a 0–24 órás diszpécserszolgálatot. A helyszíni regisztrációhoz vinni kell a személyi igazolványt, valamint az értesítendő hozzátartozó nevét és telefonszámát.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Kézdivásárhelyen az Ady Endre utcában ma 11–14 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

HUMORPINCE ÉS CSEREBEREKLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban ma 16 órakor Cserebere Klub; 18 órától a humorkedvelőket és kikapcsolódni vágyókat várják a Humorpincébe.

SZÜNETEL A JOGI TANÁCSADÁS szerdánként néhány hétig a szerkesztőségünkben.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Dr. Max gyógyszertár (0737 477 205) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen az Állomás utcai Help Net patika (0267 360 520) tart nyitva.