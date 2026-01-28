A kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeumnak tavaly több mint 9300 látogatója volt, zömében hazaiak. Az utóbbi években ez a szám 9 és 11 ezer között mozgott – tudtuk meg Dimény Attila intézményvezetőtől, aki azt is elmondta, hogy az elmúlt esztendőben a kiállítóteremben hét időszakos tárlatot, két könyvbemutatót és egy tudományos konferenciát tartottak. 2026-ra négy időszakos kiállítást terveznek, augusztusban egyéni tárlattal köszöntik Sárosi Csaba grafikust.

Az elmúlt évben kilenc múzeumpedagógiai foglalkozás is volt több mint ezerkétszáz résztvevővel Dimény Erika múzeumpedagógus vezetésével. Ez a tevékenység inkább kisiskolásoknak szól, de a jelenlegi kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásokba már középiskolások is bekapcsolódtak, és ezen a héten is több csoportot fogadnak. Ezekre a foglalkozásokra előre be kell jelentkezni Dimény Erikánál (mobilszáma: 0751 248 277). Február végéig a Paksi Városi Múzeum Bottyánsánc az évezredek forgatagában című vándorkiállítása tekinthető meg, majd március 8-án megnyílik a március idusát köszöntő, Békés forradalmak című, Széchenyi István és Mikó Imre szellemi örökségére reflektáló 37. ünnepi tárlat. Eddig több mint húsz háromszéki és Brassó megyei magyar képzőművész jelzett vissza felhívásukra. A Nagy Mózes Főgimnázium rajztagozatának hagyományos, 54. tanévzáró tárlata május 22-én, az Incitato művésztelep 34. közös kiállítása július második felében nyílik meg. Augusztus közepén egyéni tárlattal ünneplik Sárosi Csaba kézdivásárhelyi grafikusművész 75. szü­letésnapját.

A kaszárnya földszintjén rendeznék be az épület történetét bemutató kiállítást, de mindez az anyagiakon múlik, illetve azon, hogy mikor kezdhetik el a költözést. Nagyon sok korabeli dokumentum került elő, főként Fehér János erdővidéki művészettörténésznek köszönhetően. Itt lehet majd megtekinteni azt a háromnyelvű, Károly osztrák császár 1817-es látogatását feldolgozó animációs filmet is, amelyet a Digitális Legendárium készített el. Az animációs filmet az anyag­gyűjtéssel együtt egy év alatt fejezték be – összegezett Dimény Attila.