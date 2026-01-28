Holokausztkutatók Sepsiszentgyörgyön

A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Transzgenerációs Holokausztemlékezet Kutatócsoportjának látókörébe került Sepsiszentgyörgy. Helyi támogatással el is kezdték a kutatómunkát. Ennek apropóján több előadást tartanak a Bod Péter Megyei Könyvtárban február 3-án 18 órai kezdettel.
A kutatás vezetője, Papp Richárd kulturális antropológus, habilitált egyetemi docens Csepeli Györggyel közösen Kiáltó csend címmel jelentetett meg könyvet 2025-ben. Ebben kutatásuk eddigi szakaszát elemzik. Összességében azt a végkövetkeztetést vonták le, hogy a legtöbb helyen óriási a hallgatás. Joel Berger nyugalmazott stuttgarti főrabbi – akinek több mint negyven családtagját deportáltak Magyarországról – a könyvre reagálva azt írta: 80 év után értette meg, hogy az ő „krónikus emlékezése” kuriózumnak számít.
Joób Rhodé kutató lapunkkal közölte, úgy látják, bizonyos értelemben Sepsiszentgyörgy szintén kivétel. A vészkorszakot túlélt sepsiszentgyörgyi Féder Zoltán – aki emléket állítva az áldozatoknak két nagyszerű művet jelentetett meg, és kezdeményezésére a városban létrehozták a Holokauszt Emlékparkot – azt kérte tőle, hogy próbálja meg felmérni ennek az Auschwitzban áldozatul esett gyerekek emlékére létesített parknak az egyedi voltát és hatását. A zsidók jelenléte Sepsiszentgyörgyön a zsinagóga lerombolásával látszólag eltűnt, viszont emlékeinkben tovább élhet a valaha nagyon virágzó és békés keresztény–izraelita együttlét ebben a különleges háromszéki városban, jegyezte meg a kutató, hozzátéve: a múlthoz értő sepsiszentgyörgyi értelmiségiek és a ma itt élő zsidóság képviselője is beszélhet arról, hogy mit érdemes emlékeinkben továbbvinnünk.
A jövő keddi rendezvényen előadást tart a kutatást vezető Papp Richárd Kiáltó csend – az emlékezés hiánya címmel, József Álmos helytörténész Zsidó jelenlét Sepsiszentgyörgyön, Kiss Jenő nyugalmazott könyvtárigazgató Botlatókövek Sepsiszentgyörgyön, Rosner Herman, a sepsiszentgyörgyi zsidó hitközség vezetője A holokauszt gyermekáldozatainak állított emlékpark Sepsiszentgyörgyön, Sibianu Viktor történelem szakos tanfelügyelő Holokausztemlékezés az oktatásban címmel.
