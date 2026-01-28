Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
GyermekpornográfiaElőzetesbe helyezték a terjesztőt

2026. január 28., szerda, Közélet

Kiskorúakat ábrázoló pornográf anyagok terjesztése miatt harmincnapos előzetes letartóztatásba helyeztek egy 38 éves férfit Háromszéken, szerdán.

    A Kovászna megyei rendőrség archív felvétele

A Kovászna megyei szervezett bűnözés elleni rendőri egységek, a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) Kovászna megyei irodájával együttműködve felgöngyölítették egy kiskorúakat ábrázoló pornográf anyagok készítésével, birtoklásával és terjesztésével gyanúsított férfi bűnözői tevékenységét. A nyomozás szerint a férfi 2024–2025 között különböző informatikai eszközökön – többek között mobiltelefonokon és adattárolókon – nagy mennyiségű, fotó- és videóformátumú illegális tartalmat halmozott fel és terjesztett. Az informatikai átvizsgálások során több mint 3000 olyan felvételt találtak, amelyek kiskorúakat ábrázolnak szexuális helyzetekben; ezek jelentős része egészen fiatal gyermekeket érintett, súlyos szexuális kizsákmányolásra utaló körülmények között, közölte a Kovászna megyei rendőrség szerdán. Az ügyben kedden elrendelték a gyanúsított őrizetbe vételét, majd az ügyészek keresetére a Kovászna Megyei Törvényszék harmincnapos előzetes letartóztatást rendelt el szerdán. Az ügyben a nyomozás folytatódik. (sz.)

