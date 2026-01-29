Elhalálozás

Fájó szívvel értesítjük mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy GYERGYAI ZSUZSANNA (szül. VARGHA) életének 60. évében hosszú, de méltósággal viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Zsuzsától 2026. január 31-én, szombaton 14 órakor veszünk végső búcsút a kézdivásárhelyi római katolikus temetőben.

Szerető családja

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, anyós, anyatárs, sógorasszony, keresztmama, unokatestvér, barát, közeli és távoli rokon, jó szomszéd és ismerős, az uzoni születésű SZÁSZ MAGDOLNA (szül. MOLNÁR) életének 70. évében hirtelen eltávozott szerettei közül.

Drága halottunk földi maradványait 2026. január 29-én 13 órai kezdettel helyezzük örök nyugalomra az uzoni ravatalozóháztól a helyi temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

„A világ Isten-szőtte szőnyeg, / Mi csak visszáját látjuk itt, / És néha

– legszebb perceinkben – /

A színéből is valamit.” (Reményik Sándor)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy LŐRINCZ GYÖRGY életének 72. évében hirtelen elhunyt.

Temetése 2026. január 30-án, pénteken 13 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Megemlékezés

A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt, elmentél, de szívünkben örökké velünk maradsz. Fájó szívvel emlékezünk a szentkatolnai születésű sepsiszentgyörgyi JAKAB GÁBORRA halálának hatodik évfordulóján.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk a papolci id. NAGY KÁLMÁNRA halálának 8. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk a gyergyótekerőpataki születésű sepsiszentgyörgyi ANTAL SÁNDORRA halálának 18. évfordulóján. Emléke legyen áldott.

Szerettei

Szemünkben könnyel, szívünkben fájdalommal emlékezünk a drága jó szülőkre, nagyszülőkre, a szárazajtai születésű id. DÁVID KÁROLYRA és DÁVID ROZÁLIÁRA. Emlékük szívünkben örökké élni fog.

Szeretteik

Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk a kisbaconi id. VERES BÉLÁRA halálának hetedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Átölel ma a csend, nem szólok, nem kérdezek, egy szóra, egy apró mozdulatra, egy simogatásra, egy néma bólintásra. Egy kézre, egy hulló falevélre. Átölel ma a csend, és hosszan elidőz velem. Fájó szívvel emlékezem a sepsiszentgyörgyi BÁCS CSABÁRA halálának első évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Zita

