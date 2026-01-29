Az Aporok szülőfaluja azon községek közé sorolható, ahol a törvény által megengedett legkisebb mértékben növelték az idei ingatlan- és földadókat. Daragus Attila, Torja polgármestere lapunknak elmondta: négy nagyobb beruházásuk fut jelenleg, amiből a legnagyobb értékű a gázbekötés, a községháza magára vállalta a fővezetéktől az illető lakásokig történő bekötések költségeit is, ami családonként kilenc-tízezer lejes kiadásmegtakarítást jelent.

A gázbevezetési projekt értéke 11 millió lej, aminek húszszázalékos önrészét a helyi költségvetésből kell előteremteniük. Kiváltak a közös, Kézdi metropolisz-övezeti pályázatból és önállóan próbáltak boldogulni. A kivitelezővel a szerződést már aláírták, két utcába már be is vezették a gázt. A községvezető azt is megjegyezte, szomorúan látja, hogy egyesek kihasználják az adóterhek drasztikus emelését és politikai tőkét próbálnak kovácsolni belőle, szédítik az embereket, elfelejtve azt, hogy fejleszteni is kell a településeket és a húszszázalékos önrész nem kicsi összeg egy-egy pályázat esetében.

A tavalyra tervbe vett adóbevételeket 75–80 százalékban sikerült begyűjteni, a különbözet jó része a ki nem fizetett büntetésekből adódik. Ezen személyek egy része nem is lakik a községben, csak húsvétkor és karácsonykor látogatnak haza. Torja esetében – hangsúlyozza Daragus Attila – nemcsak a magánszemélyek, hanem a cégek is befizetik az adójukat március 31-ig, élve a tízszázalékos adókedvezménnyel. A községvezető pár konkrét példát is felsorolt arról, hogy miként alakulnak a községben a területek után fizetendő adók: egy hektár erdő után Torján és Bálványoson 75 lej, Futásfalván pedig 56 lej, egy hektár szántóterület után Futásfalván 112 lej, Bálványoson és Torján 115 lej a területadó.

A járművek kapcsán Daragus Attila elmondta, hogy ezek esetében is kizárólag a törvényes előírásokat követték. Míg 2025-ben egy 3000 köbcentis autóért 3225 lej volt az adó, idén ez az összeg 2544 lejre csökkent. Egy hibrid gépkocsi idei adója 130 lej. Nagyobb hengerűrtartalmú kocsik és mezőgazdasági gépek esetében akár adócsökkentés is történt. „Nem áll szándékunkban valakit is megnyúzni, hiszen megértjük az emberek mindennapos gondjait, nehéz időszakot élünk át” – mondotta a polgármester, aki arról is beszélt, hogy vége felé tart a múlt század elején épült községháza külső-belső felújítása, szigetelése, amit önerőből valósítottak meg. Az épületben minden vezetéket újra cseréltek és új ajtókat is szereltek, a földszinti irodákat padlócsempével, az emeleti irodákat pedig parkettával látták el. Új gázkazánt szereltek a községháza épületébe és a művelődési házba, illetve a központi fűtést is felújították.

Futásfalván a fő hangsúly a műemlék templom teljes felújításán van, arra próbálnak pályázni. Ha Torján befejezik a vízvezetést, következik Futásfalva. Bálványoson tavasszal folytatódik az aszfaltozás az Istvana Panziótól az Ibolya forráson túlig. Az Angustia Egyesületnél is sikeresen pályáztak egy szippantós kocsira, egy nagyobb kapacitású víztartályra és egy traktor utáni tíztonnás után­futóra.