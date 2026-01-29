A közleményben rámutattak, hogy a 2008/50-es és a 2004/107-es irányelvek értelmében a tagállamoknak a mintavételi pontok számára, típusára és elhelyezkedésére vonatkozó részletes követelményekkel, valamint az adatminőségi célkitűzésekkel összhangban kell elvégezniük a környezeti levegő minőségének vizsgálatát. Ezek a nyomonkövetési kötelezettségek elengedhetetlenek a kulcsfontosságú szennyező anyagok megfelelő méréséhez és a hatékony levegőminőség-ellenőrzés biztosításához. Románia azonban nem szavatolta, hogy országos levegőminőség-ellenőrző hálózata megfeleljen ezeknek a törvényes követelményeknek – hangsúlyozták.

A bizottság már 2017 júniusában felszólító levelet, 2019 júliusában pedig egy kiegészítő felszólító levelet küldött Romániának ez ügyben, 2023 júniusában pedig indoklással ellátott véleményt is kiadott ez ügyben, az ország mindeddig nem hajtotta végre teljeskörűen a szükséges változtatásokat.

Románia legfrissebb levegőminőségi adatainak kiértékelését követően az EB arra a következtetésre jutott, hogy a román hatóságok által hozott intézkedések – többek között az országos levegőminőség-ellenőrzési hálózat korszerűsítésére irányuló erőfeszítések – ellenére továbbra is jelentős hiányosságok állnak fenn a megfelelés terén. Ezek közé tartoznak a mintavételi pontok megfelelő száma tekintetében mutatkozó hiányosságok, valamint az adatminőségi célkitűzések teljesítésének elmulasztása.

A hiányosságok olyan alapvető szennyező anyagokat érintenek, mint a szálló por (PM10 és PM2,5), a kén-dioxid (SO2), a nitrogén-oxidok (NOx), a nehézfémek és a benzoapirén. Következésképpen Románia nyomonkövetési hálózata nem nyújt teljes körű és megbízható információkat a levegőminőségről, amint azt az uniós jog előírja. (Agerpres)