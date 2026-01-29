Egyre több a lakástűz és az idős áldozat

Tavaly több mint 6900 lakástűz volt Romániában, 2 százalékkal több, mint az előző évben. A tüzek következtében 885 személy megsérült, 305-en életüket vesztették, a halálos áldozatok közül a legtöbben 70 év felettiek voltak (104 eset).

Az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) sajtóirodájának közlése szerint a lakástüzek igen nagy részét jelentéktelennek tű­nő, ám veszélyes mulasztások okozzák, gyakran éjszaka, amikor a lakásban élők alszanak, és nem tudnak időben reagálni.

A legtöbb esetet vidéken jegyezték, az okok közt az elavult elektromos hálózatok, a tisztítatlan kémények, valamint a fűtőeszközök fokozott használata áll az első helyeken.

A katasztrófavédelem fi­gyelmeztetett, hogy a fűtési szezonban jelentősen nő a tűzveszély, különösen akkor, ha a kályhák, kazánok, elektromos fűtőtestek elhasználódottak, hibásak, ezeket nem szakszerűen, hanem barkácsmegoldásokkal javították, vagy ha nem rendeltetésüknek megfelelően használják azokat. Ajánlásaik között szerepel a fűtési eszközök rendszeres ellenőrzése, a kémények legalább évenkénti tisztítása, a barkácsmegoldások kerülése, a fűtőkészülékek felügyelete, az elektromos hálózat túlterhelésének elkerülése, valamint füst- és szén-monoxid-érzékelők felszerelése. (Agerpres)