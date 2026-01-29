A Ferencváros számára csak a győzelem jelent biztos nyolcaddöntőt a Nottingham Forest vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának utolsó, nyolcadik fordulójában. A ma 22 órakor kezdődő mérkőzést az M4 Sport és a Prima Sport 3 élőben közvetíti.
Múlt héten a görög Panathinaikosz a hajrában egyenlített a Groupama Arénában, ami azért volt különösen fájó a magyar bajnok számára, mert ha megőrzi egygólos előnyét, nagy valószínűséggel még akkor is a legjobb nyolc között zárt volna a tabellán, ha ma vereséget szenved az angol riválistól. Így viszont a döntetlen sem feltétlenül elég ahhoz, hogy kihagyhassa a 16 közé jutásért februárban sorra kerülő párharcot.
A zöld-fehér mezesek a hetedik helyen várják a zárást, azaz legfeljebb egy csapat előzheti meg őket, hogy közvetlenül a márciusi nyolcaddöntőbe lépjenek. Ez azt jelenti, hogy a nottinghami vereséggel várhatóan kikerülnek a nyolc közül, a döntetlen pedig négy klubnak – Real Betis, Porto, Genk, Crvena zvezda – is lehetőséget teremt az előzésre.
A Ferencváros a végeredménytől függetlenül remekül szerepel a nemzetközi porondon, ugyanis a német Freiburg és a cseh Viktoria Plzen mellett a harmadik veretlen együttes a mezőnyben. Ennek a mérlegnek a megőrzése még annak fényében is bravúros lenne, hogy a soron következő ellenfele igencsak szenved a világ legerősebb bajnokságának tekintett Premier League-ben.
A Nottingham Forest a bennmaradást jelentő 17. helyet foglalja el, a főpróbája jobban sikerült a hétvégén: 2–0-ra győzött a Brentford otthonában, míg az FTC hazai pályán fontos rangadót veszített el 3–1-re az éllovas Győr ellen, amely így már négy ponttal előzi meg a Fizz Ligában. Az angol gárda a 16. az Európa-liga táblázatában, a nyolc közé nem juthat be, viszont nem is kerülhet ki a 24-ből.
Az 1979-ben és 1980-ban BEK-győztes Nottingham Forest még sosem játszott magyar riválissal. A Ferencváros az angol ellenfelekkel vívott nyolc párharcából háromszor jutott tovább, ezen kívül 2024-ben a Tottenham Hotspur alakulatától szenvedett 2–1 arányú vereséget az előző szezon alapszakaszában.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.