Labdarúgás, Európa-ligaCsak a győzelem jelent biztos nyolcaddöntőt

2026. január 29., csütörtök, Sport

A Ferencváros számára csak a győzelem jelent biztos nyolcaddöntőt a Nottingham Forest vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának utolsó, nyolcadik fordulójában. A ma 22 órakor kezdődő mérkőzést az M4 Sport és a Prima Sport 3 élőben közvetíti.

    Fotó: Facebook / Ferencvárosi Torna Club

Múlt héten a görög Panathinaikosz a hajrában egyenlített a Groupama Arénában, ami azért volt különösen fájó a magyar bajnok számára, mert ha megőrzi egygólos előnyét, nagy valószínűséggel még akkor is a legjobb nyolc között zárt volna a tabellán, ha ma vereséget szenved az angol riválistól. Így viszont a döntetlen sem feltétlenül elég ahhoz, hogy kihagyhassa a 16 közé jutásért februárban sorra kerülő párharcot.

A zöld-fehér mezesek a hetedik helyen várják a zárást, azaz legfeljebb egy csapat előzheti meg őket, hogy közvetlenül a márciusi nyolcaddöntőbe lépjenek. Ez azt jelenti, hogy a nottinghami vereséggel várhatóan kikerülnek a nyolc közül, a döntetlen pedig négy klubnak – Real Betis, Porto, Genk, Crvena zvezda – is lehetőséget teremt az előzésre.

A Ferencváros a végeredménytől függetlenül remekül szerepel a nemzetközi porondon, ugyanis a német Freiburg és a cseh Viktoria Plzen mellett a harmadik veretlen együttes a mezőnyben. Ennek a mérlegnek a megőrzése még annak fényében is bravúros lenne, hogy a soron következő ellenfele igencsak szenved a világ legerősebb bajnokságának tekintett Premier League-ben.

A Nottingham Forest a bennmaradást jelentő 17. helyet foglalja el, a főpróbája jobban sikerült a hétvégén: 2–0-ra győzött a Brentford otthonában, míg az FTC hazai pályán fontos rangadót veszített el 3–1-re az éllovas Győr ellen, amely így már négy ponttal előzi meg a Fizz Ligában. Az angol gárda a 16. az Európa-liga táblázatában, a nyolc közé nem juthat be, viszont nem is kerülhet ki a 24-ből.

Az 1979-ben és 1980-ban BEK-győztes Nottingham Forest még sosem játszott magyar riválissal. A Ferencváros az angol ellenfelekkel vívott nyolc párharcából háromszor jutott tovább, ezen kívül 2024-ben a Tottenham Hotspur alakulatától szenvedett 2–1 arányú vereséget az előző szezon alapszakaszában.

