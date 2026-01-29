Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
AtlétikaJól sikerült nyíregyházi vendégszereplés

2026. január 29., csütörtök, Sport

Eredményes vendégszerepléssel zárták a sepsiszentgyörgyi atléták a II. Nyíregyháza Open – Nyíregyháza Nyílt Fedettpályás Atlétikai Versenyt: futamgyőzelem, remek időeredmények és több egyéni csúcs is született a szombati megmérettetésen. A viadal nemcsak világranglista-pontokért folyt, hanem a további felkészülésnek is fontos állomása volt.

  • Vargha Zselyke. Fotó: Facebook / Nyíregyházi Atlétikai Centrum
    Vargha Zselyke. Fotó: Facebook / Nyíregyházi Atlétikai Centrum

Népes részvétellel tartották meg szombaton az atlétikai Nyíregyháza Open második kiírását, amelyen a Sepsi ISK (edző: Horovitz Hanna) sportolói mellett a Sepsiszentgyörgyi MSK (edző: Ioana Laura Pirusca) versenyzői is rajthoz álltak. A rangos nemzetközi erőpróba kiváló lehetőséget biztosított a háromszéki atléták számára, hogy erős külföldi mezőnyben, komoly ellenfelek között mérjék fel tudásukat és felkészültségüket.

A sportiskolás küldöttségből 1500 méteren Kolozsi Árpád Kristóf (U20) negyedik lett (4:07.70 perc), Rácz Anna Léna (U16) a hatodik helyen végzett (4:50.77 p). A 3000 méteres próbát Kovács Dorka (U16) tizedikként teljesítette (11:11.58 perc), Kovács Kata (U16) a tizenkettedik idővel zárt (11:23.14 p), 800 méteren Szakács Júlia (U16) huszadikként (2:30.86 p), Nagy Dorottya (U16) huszonegyedikként (2:31.87 p), míg Nagy Nóra (U14) huszonhetedikként végzett (2:43.36 p). A 400 méteres távon Vargha Zselyke (U16) a tizenhetedik legjobb volt (1:06.58 p).

A municípiumi sportklub részéről a 400 méteres versenyen induló Bogdan Gavriluță új egyéni csúccsal a huszonnyolcadik helyen zárt (55.58 mp). A két számban rajthoz álló Holló Vivien megnyerte mindkét saját futamát, ami 200 méteren a tizenegyedik (26.98 mp), 400 méteren a nyolcadik helyhez volt elegendő (59.60 mp). Gyepesi Mátyás szintén két versenyszámban állt rajtvonalhoz, és két egyéni rekordot jegyzett: a 60 méteres sprint előfutamában hetedik lett, így nem jutott tovább (8.73 mp), a 200 méteres viadalt a negyvennyolcadik helyen fejezte be (28.89 mp). (t)

Hozzászólások
