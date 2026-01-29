Féléves halasztás után a hatodik alapfokú tárgyalást tartották tegnap délelőtt a Kézdivásárhelyi Bíróságon abban a perben, melyet a román állam kezdeményezett a pénzügyminisztériumon keresztül a papolci Imreh Albert Közbirtokosság, illetve a megyei és a zágoni földosztó bizottság ellen.

A tárgyalóteremben jelen volt a felperes részéről a megyei pénzügyi igazgatóság egyik jogtanácsosa, az alperes részéről pedig Ötvös Zoltán és Székely János védőügyvéd, Földes Ernő, a közbirtokosság elnöke, Kelemen Ilona és Gyergyai Anna, a papolci közbirtokosság titkára, illetve cenzora. Székely János ügyvéd tizennégy beavatkozó közbirtokossági tagot képviselt a perben: Alecu Izsák Ildikót, Bajkó Attila Imrét, Benedek Márta Juditot, Bibó Szurkos Ferencet, Gyulai Annát, Gresz Gabriella Dorinát, Kővári Izabellát, László Csabát, Mátyás Erzsébetet, Mikola Lászlót, Szigyártó Lászlót, Török Ernőt, Tóth Árpádot és Bajkó Csabát. A tárgyalóteremben jelen volt Gyombolai Péter Vince, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja is. A bíróság tudomásul vette, hogy Szekeres István bírósági topográfus nem készítette el a per alatt álló terület szakértői tanulmányát, és ezúttal hivatalosan is jóváhagyták egy társszakértő bevonását a tanulmány elkészítésére. Ugyanakkor a bíróság újabb másolatokat kért a papolci közbirtokossággal kapcsolatosan a megyei kormányhivataltól. Veronica Bularca bírónő a következő tárgyalást szeptember 9-én 11 órára tűzte ki.

A tárgyalást követően Földes Ernő közbirtokossági elnök elmondta, hogy nehéz helyzetben vannak, a tagságnak nem tudnak osztalékot adni, a megnövelt adót azokra a területekre is fizetniük kell, ahol szünetel az erdő- és legelőgazdálkodás. Szerencséjükre nem a teljes közbirtokossági terület képezi a per tárgyát, ezért csekély bevételük még van, amiből törleszteni tudják az adójukat, de ha az ozsdolai pereskedést vesszük figyelembe, akkor évekig elhúzódhat a papolciak pere is.