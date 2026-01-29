Idén is megszervezi marosvásárhelyi megemlékezését és felvonulását március 10-én, a székely szabadság napján a Székely Nemzeti Tanács (SZNT). Izsák Balázs, a civil szervezet elnöke tegnapi mozgósító felhívásában rámutatott: a székely szabadság napja nem pusztán történelmi emléknap, a jelenlegi politikai helyzetben arról is szól, lesz-e beleszólása Székelyföldnek saját ügyeibe.

Az SZNT felhívásában kifejtette, a március 10-én ünnepelt székely szabadság napja a székely közösség önrendelkezési törekvéseinek szimbolikus ünnepe. Az ezen részt vevők nemcsak az 1854-ben kivégzett székely vértanúkra emlékeznek, hanem az eszmére is, amelyért életüket adták: a szabadságért, a nemzeti önrendelkezésért – írták. Hangsúlyozták, hogy a székely szabadság napja nemcsak a múltról, hanem a jelenről és a jövőről is szól, „arról, hogy lesz-e Székelyföldnek valódi beleszólása saját ügyeibe, és hogy megmaradhat-e olyan közösségi térként, ahol a székelység saját nyelvén, kultúrájában és intézményeiben, a történelmi hagyományainak megfelelően élhet”.

Az SZNT felhívásában rámutatott, a jelenlegi romániai politikai és közigazgatási folyamatok komoly veszélyeket is hordoznak, a román pártok által tervezett közigazgatási átszervezés „újra napirendre tűzte Székelyföldnek a székelység számára kedvezőtlen átalakítását”. Ez akár a jelenleg még létező területi közigazgatási keret felszámolását is jelentheti – figyelmeztet az SZNT. Hozzáteszik, hogy ez a szándék ellentétes a közösségi önrendelkezés európai elvével, „és közvetlenül fenyegeti a székely nép jövőjét”.

Ezért a székely szabadság napja nemcsak a megemlékezésé, hanem a tiltakozásé is – hangsúlyozták, arra hívva minden székelyt, minden erdélyi magyart és minden szabadságszerető embert, hogy vegyen részt a megemlékezésen és az azt követő felvonuláson. „Jelenlétünkkel üzenjük meg: Székelyföld történelmi közösség, és élni akar” – áll a mozgósító felhívásban. Hangsúlyozzák: a román államhatalom „sok mindent megtehet”, elutasíthatja újra Székelyföld autonómiastatútumát, járdára szoríthatja a tiltakozó felvonulást, de nem írhatja át a résztvevők gondolatait, a székely nép Székelyföld jövőjére vonatkozó akaratát. „Ezt kell megmutatnunk március 10-én, s ehhez nagyon sokan kell lennünk!” – fogalmazott felhívásában az SZNT elnöke.