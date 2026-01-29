KISGYÖRGY ZOLTÁN geológus, geológiai és helytörténeti szakíró, lapunk munkatársa Mesélő falvaink – Erdővidék című kötetét ma 17 órától mutatják be Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében, ahová Kovászna Megye Tanácsa, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Hármas Alapítvány tisztelettel hív és vár minden érdeklődőt.

A Mesélő falvaink – Erdővidék egyszerre ismeretterjesztő munka, útikalauz és képes mesekönyv: a táj, a falvak, az épített örökség és a mindennapok élő krónikája szólal meg lapjain. Templomok, kúriák, kastélyok, dombok és források mesélnek múltjukról, és rajtuk keresztül Erdővidék több évszázados története is új fényben tárul fel. A kiadvány a helyszínen megvásárolható, a szerző dedikál. A rendezvényen a Háromszék napilap Személyiségeink keresztrejtvény-sorozatának kiértékelésére is sor kerül.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház e heti előadásai: ma, 30-án, pénteken, 31-én, szombaton 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtér) W. Shakespeare: A vihar, rendező: Bodó Viktor (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 50 perc, szünet nélkül).

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház 30-án, pénteken 19 órától Dirty Dancing című produkciót játssza, rendező-koreográfus: Eryk Makohon (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 65 perc, szünet nélkül).

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon kaphatók. A jegyiroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16 óra, pénteken 9–13 óra között; előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával is nyit a pénztár. Érdeklődni lehet a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház ma 13 és 19 órától, valamint január 30-án, pénteken 13 órától a Vigadó Művelődési Központ nagytermi stúdiójában Édes Anna című darabot játssza. Kosztolányi Dezső azonos című regényét színpadra alkalmazta Bélai Marcel, Takács Réka és Györfi Csaba, rendezte Györfi Csaba.

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK KOVÁSZNÁN. A Kovásznai Művelődési Központban ma 19 órától Matei Vișniec: Kenyérrel a zsebben, az előadás létrehozói Fogarasi Alpár és Kardos Marci, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színművészei; január 31-én, szombaton 19 órától Alexandru Popa: A boldogság titka, a kézdivásárhelyi Udvartér Színház előadása. Mindkét előadásra érvényesek a megvásárolt színházbérletek. A jegy ára szabadeladásban 30 lej. Jegyek elővételben hétköznapokon 9–15 óráig, pénteken 9–13 óráig, a fennmaradó helyekre előadások előtt fél órával a helyszínen vásárolhatók.

Zene

HANGOK HATÁROK NÉLKÜL. Az Oszakai Világkiállítás székelyföldi fellépőinek hangversenyére február 19-én 18 órától kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Református Vártemplomban. Magyar, román és orosz zeneszerzők műveivel várják a közönséget. A hangversenyen Erdős Róbert operaénekes és Szőcs Botond zongoraművész lépnek színpadra, akik Bartók Béla, Liszt Ferenc, Szergej Rahmanyinov, George Enescu és Ciprian Porumbescu művei nyomán kalauzolják végig a hallgatóságot a XX. század közép- és kelet-európai zenei világában. A műsor a különböző kultúrák közötti párbeszédet és a zene határokon átívelő erejét helyezi a középpontba. A fellépők célja, hogy a klasszikus zene univerzális nyelvén keresztül mutassák meg Székelyföld kulturális értékeit. Jegyeket a városi kulturális szervezőirodában lehet vásárolni teljes áron 35, illetve kedvezményes áron 15 lejért.

Kiállítás

FOTÓKIÁLLÍTÁS. Ádám Gyula grafikus, fotóművész Két világ emberei című fotókiállítása ma 18 órától nyílik meg a sepsiszentgyörgyi Lábas Házban. A vendégeket Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója köszönti. A megnyitón a művésszel Pozsony Ferenc néprajzkutató és Sarány István újságíró beszélget. Közreműködik: Éltes Barna szobrászművész.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.30-tól Zootropolis 2. (magyarul beszélő) és Hamnet (magyar feliratos), 20.15-től Mesterséges kegyelem (román feliratos), 20.30-tól The Housemaid – A téboly otthona (magyarul beszélő).

MAGYAR FILMNAPOK. A Művész moziban ma 18.30-tól Egy százalék indián (filmdráma), 18.45-től Sünvadászat (filmdráma).

Országos döntő

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége szervezésében január 31-én és február 1-én Sepsiszentgyörgyön a Mikes Kelemen Főgimnáziumban 18. alkalommal kerül sor az Implom József Helyesírási Verseny országos döntőjére a következő program szerint: 31-én, szombaton 9 órától megnyitó, 10 órától tollbamondás, 11 órától a feladatlapok megoldása, 15.30-tól múzeumlátogatás a Székely Nemzeti Múzeumban, 17 órától Énekelt versek – a Mácsafej együttes koncertje a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla-termében; február 1-jén, vasárnap 9 órától záróünnepség, a verseny kiértékelése, díjkiosztás.

Kreatív pályázat

A Nagy Mózes Főgimnázium és a Zöld Nap Egyesület újra meghirdeti közös kreatív pályázatát, amelynek célja felhívni a figyelmet a környezettudatosság, az újrahasznosítás fontosságára. Napjainkban egyre több csomagolás, félig kihasznált papírlap, jegyzetlap, füzet vagy akár textil kerül túl hamar a kukába. E pályázati felhívással azt szeretnék elérni, hogy a diákok egy kicsit elgondolkozzanak, mire is lehetne még felhasználni, mielőtt mindezt végleg kidobnánk. A pályázatra olyan személyesen elkészített alkotással lehet benevezni, amely kötelező módon karton vagy papír újrahasznosításával készül. Lehet ez bármilyen textil, csomagolópapír vagy karton, papírdoboz, kartondoboz vagy akár tojástartó stb. Az elkészült alkotás lehet praktikus használati vagy egyszerű dísztárgy, de mérete nem haladhatja meg a 100×100×100 cm-t. Bővebben a zoldnap.info-n.

Könyvtársalgó nyugdíjasoknak

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár kötetlen beszélgetésre várja nyugdíjas olvasóit február 3-án, kedden 10 órától a felnőtt kölcsönző részlegre. Az újonnan induló Könyvtársalgó program során különféle témákról, izgalmas olvasmányokról beszélgetnek a résztvevők. A szervezők közösségi élményt kínálnak, amelyhez bármikor lehet csatlakozni. A program­indító összejövetelen többek között az első meghatározó könyvélményt, az első könyvtárlátogatás pillanatait idézik fel közösen a jelenlévők. A részvétel ingyenes. Érdeklődni a 0267 312 133-as telefonszámon vagy személyesen a felnőtt kölcsönző részlegen lehet.

Beszélgetés Kézdivásárhelyen

Hídépítés hitből és emberségből címmel Kalányos Ottó lelkipásztorral Zsigmond Laura, az MCC képviselet-vezetője beszélget január 30-án 17 órától Kézdivásárhelyen a Kanta Szakképző Központban. Az előadáson való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyet az esemény Facebook-oldalán lehet megtenni.

Alzheimer kávézó

A Szilvássy Carola Szeretetotthonban január 30-án, pénteken 17 órától az Alzheimer kávézó meghívottja Ambrus Mónika ápoló. Téma: Demens beteg ápolása intézményen belül és otthon.

Röviden

SZORGOS KEZEK. Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánia könyvtárában ma 15–17 óráig kézműves-népművészeti tevékenységre várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

ÁRAMSZÜNET. Ma 8–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás Bitán.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Dr. Max gyógyszertár (0737 477 205) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen az Állomás utcai Help Net patika (0267 360 520) tart nyitva.