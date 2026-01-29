A hétvégén Korondon tartották meg a hagyományos nemzetközi birkózó Lőrincz Márton-emlékversenyt, ahonnan több dobogós helyezéssel tértek haza a háromszéki sportolók. Az egynapos viadalon két sepsiszentgyörgyi klub színeiben összesen 23 versenyző lépett szőnyegre és harcolt a legjobbaknak járó elismerésért.

Az olimpiai és Európa-bajnok Lőrincz Mártonra emlékeztek a hétvégén Korondon a már megszokott versennyel, a huszonnegyedik alkalommal megtartott viadalon sepsiszentgyörgyi birkózók is szőnyegre léptek. A nemzetközi eseményen 5 ország 25 csapata és 319 versenyzője vett részt, Háromszéket pedig a Sepsi ISK mellett a Sepsiszentgyörgyi MSK képviselte.

A sportiskolás csapat (edzők: Kertész Dávid, Hatos Péter, Kertész Mátyás) tizenegy sportolóval vett részt a versenyen, mérlegük egy első és hét harmadik helyezés. Az ISK legjobb eredménye Téglás Nimródhoz fűződik, aki a 30 kilogrammos súlycsoportban nem talált legyőzőre. Harmadik lett Paizs Panna, Grancea Szófia, Kozák Bálint, Czári Róbert, Bakk Kristóf, Ilyés Botond és Lukács Jónás, míg Pál Alpár, Lukács Ábel és Paizs Barna jól küzdött, de lemaradt a dobogóról.

A municípiumi sportklub (edző: Mátéfi Árpád) tizenkét sportolóját nevezte az emlékversenyre, ahol Adrian Nicolaescu (28 kg) és Szőcs Panka (27 kg) az első helyen végzett. Mellettük Diana Dârjan, Szőcs Karád és Eirini Hadjipanayiotou második lett, David Ene, Barabás Balázs, Barabás Tas, Livia Dârjan, Mereuca Csongor és Daniel Nicolaescu a harmadik helyen zárt, míg Ștefan Foca ötödik volt. (t)