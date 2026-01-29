Január 22. és 24. között valódi téli körülmények között rendezték a Gerar Kupa tizennyolcadik kiadását a nagypataki Oprea sípályán, ahol nyolc megyéből és Bukarestből ötvenöt sportoló mérte össze tudását és felkészültségét műlesiklásban, óriás-műlesiklásban, párhuzamos műlesiklásban és cross versenyszámban. A Kovászna megyei versenyzők 37-szer állhattak dobogóra: tíz első, tizenhat második és tizenegy harmadik helyezéssel zártak.

Dr. Kerekes Jenő, a sepsiszentgyörgyi Tanulók Háza igazgatója kiemelte, ezzel a versennyel is alátámasztották az intézmény nélkülözhetetlen szerepét a tehetséggondozásban, az iskolán kívüli tevékenységekben. Felidézte, tizennyolc évvel ezelőtt Alexandru Renga tanár úrral Kommandón indították útnak ezt a viadalt, azóta pedig megkerülhetetlenné vált, ugyanis összehozza az ország különböző részeiből a tehetséges fiatal sízőket.

Az alacsony hőmérséklet és a bőséges hóesés valódi téli élményt biztosított három napon keresztül az Oprea sípályán, amely kiváló állapotban várta a sportolókat, ugyanakkor a kedvező időjárás lehetővé tette, hogy minden versenyszámot zavartalanul megrendezzenek a dornavátrai és a bodzafordulói Tanulók Háza közreműködésével, illetve a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség és az Oktatási és Kutatási Minisztérium szakmai támogatásával.

Az igazgató hozzátette, a Gerar Kupa nemcsak megmérettetés, hanem közösségformáló alkalom, mivel a gyerekek új barátságokat kötöttek, a szülők tapasztalatot cseréltek, és a felkészítő tanárok szakmai kapcsolatokat építettek. Ez a tevékenység nemcsak a fizikai fejlődést szolgálja, hanem a kitartás és a fair play elsajátításában is kulcsszerepet játszik.

Első helyezettek óriás-műlesiklásban: * 6–7 év: Alexandru Stroie (Bodzaforduló) * 8–9 év: Farkas Zakariás (Sepsiszentgyörgy) * 10–11 év: Mara Mitrofan (Bodzaforduló) és Mihail Lăcătușu (Bukarest) * 12–13 év: Alesia Ungureanu (Dornavátra) és Aron Mihai Radu (Bukarest) * 14–15 év: Andreea Strîmbeanu (Bodzaforduló) és Mihai Toma Tudor (Bukarest) * 16–17 év: Timeea Dobrincu (Dornavátra) és Ștefan To­megea (Dornavátra) * 18–19 év: Ana Mitrofan (Bodzaforduló) és Ștefan Teodor Tudor (Bukarest).

Első helyezettek műlesiklásban: * 6–7 év: Matei Ioan Arnăut (Bodzaforduló) * 8–9 év: Farkas Zakariás * 10–11 év: Iustina Stroie (Bodzaforduló) és Cosmin Flămânzeanu (Dornavátra) * 12–13 év: Alesia Ungureanu és Aron Mihai Radu * 14–15 év: Tulit Eszter (Sepsiszentgyörgy) és Mihai Toma Tudor * 16–17 év: Timeea Dobrincu és Ștefan Tomegea * 18–19 év: Ana Mitrofan és Ștefan Teodor Tudor. (miska)