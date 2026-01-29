Húsz év börtönre ítélték

A Kovászna Megyei Törvényszék alapfokon 20 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte szerdán a 30 éves A. R.-t, akit minősített emberölésnek minősülő családon belüli erőszak bűncselekményében talált bűnösnek, közölte a Kovászna Megyei Ügyészség csütörtökön. A 2025. április 9-én benyújtott vádirat szerint a férfi 2025. január 5-ről 6-ra virradó éjszaka, a közös torjai lakásukban brutálisan bántalmazta édesapját, A. G.-t. A vádlott egy kemény tárggyal órákon át, nagy erővel ütötte a sértettet, válogatás nélkül, még akkor is, amikor az már a földön feküdt. A bántalmazás során az apát a szoba ajtajának üvegébe is belökte, amely betört, és összevágta az áldozatot. A hosszasan elhúzódó, különös kegyetlenséggel elkövetett agresszió súlyos sérüléseket okozott, amelyek végül az áldozat halálához vezettek. A bíróság elrendelte az előzetes letartóztatás fenntartását, az ítélet még nem jogerős.

Ugyancsak szerdán a Kovászna megyei ügyészség vádat emelt egy másik, 49 éves férfi, ifj. T. A. ellen is, akit minősített emberöléssel megvalósított családon belüli erőszakkal vádolnak. A nyomozás megállapításai szerint a vádlott 2023. augusztus 15-én, a berecki közös lakásukban támadt rá 86 éves édesapjára. A korábban is feszült viszony és indulati állapot hatására feldúlta az idős férfi szobáját, majd egy kemény tárggyal ütlegelni kezdte őt a fején, nyakán, mellkasán és karjain. Miután az áldozat a földre esett, a vádlott testsúlyával nehezedett rá, mellkasát és fejét nyomva, aminek következtében súlyos külső és belső sérülések keletkeztek. Ezek traumás és vérzéses sokkhoz, majd halálhoz vezettek. Az ügyészség szerint a tett különös kegyetlenséggel történt, mivel az elkövető elhúzódó szenvedést okozott, valamint kihasználta az áldozat nyilvánvaló kiszolgáltatottságát, amely az idős korából és súlyosan legyengült fizikai állapotából fakadt. (sz.)