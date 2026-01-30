Elhalálozás Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, nagyapa, GYENGE JÓZSEF DEZSŐ életének 88. évében elhunyt. Temetése 2026. január 31-én, szombaton 13 órakor lesz a szemerjai új református temető ­ravatalozóházától. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 4336178 Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy az árkosi RÉTYI ZOLTÁN építészmester életének 82. évében rövid szenvedés után ­csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2026. február 1-jén 15 órakor helyezzük örök nyugalomra az árkosi ­ravatalozóháztól. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Gyászoló hozzátartozói du. Köszönet Hálás köszönet mindazoknak, akik drága halottunk, id. HAJDU ANDRÁS (IMRE) temetésén részt vettek és együttérzésüket fejezték ki. A gyászoló család 1120782 Megemlékezés Szomorú szívvel emlékezünk ANTAL MAGDOLNÁRA (szül. TÓTH) halálának 10. évfordulóján és férjére, ­ANTAL JÓZSEFRE halálának 30. évében. ­Pihenésük legyen békés. Szeretteik 4336191 Kegyelettel emlékezünk a komollói HARKÓ JÓZSEFRE halálának 38. évfordulóján. Emléke legyen áldott. Szerettei 4336187 Az élet csendesen megy tovább, de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át. Bánatos szívvel emlékezünk drága jó édesapánkra, a szentivánlaborfalvi BORDÁS KÁROLYRA halálának második évfordulóján. Jóságos lelkének és dolgos kezének emlékét szívünkben mindig őrizzük. Nyugodj békében, édesapánk. Szerettei 4336190 Fájó szívvel emlékezünk a kézdialmási születésű sepsiszentgyörgyi BARTÓK ISTVÁNRA halálának 12. évfordulóján. Mindig reménykedtél családodért élni, egész életedben csendesen és szerényen éltél. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk rád. Szerettei 4336158 Az évek elrohannak, de a fájdalom marad, mely életünk végéig a lelkünkhöz tapad. Fájó szívvel emlékezünk a csomakőrösi FEKETE GÁBORRA halálának 15., FEKETE ERZSÉBETRE ­halálának 19., valamint ­FEKETE ANDRÁSRA ­halálának 25. évfordulóján. Pihenésük legyen csendes. Szeretteik 21112 „A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt, elmentél, de szívünkben örökké velünk maradsz.” Fájó szívvel emlékezünk a szentkatolnai születésű sepsiszentgyörgyi JAKAB GÁBORRA halálának hatodik évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4336176 Feledni valakit lehetetlen csoda, mert akit szeretünk, azt nem feledjük soha. Fájó szívvel emlékezünk az árkosi SZÁSZ JOLÁNRA halálának ötödik év­fordulóján. Szerettei 4336182

