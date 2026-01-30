Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, nagyapa,
GYENGE JÓZSEF DEZSŐ
életének 88. évében elhunyt.
Temetése 2026. január 31-én, szombaton 13 órakor lesz a szemerjai új református temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4336178
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy az árkosi
RÉTYI ZOLTÁN
építészmester
életének 82. évében
rövid szenvedés után csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2026. február 1-jén 15 órakor helyezzük örök nyugalomra az árkosi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Gyászoló hozzátartozói
du.
Köszönet
Hálás köszönet mindazoknak, akik drága halottunk,
id. HAJDU ANDRÁS (IMRE) temetésén részt vettek és együttérzésüket fejezték ki.
A gyászoló család
1120782
Megemlékezés
Szomorú szívvel emlékezünk ANTAL MAGDOLNÁRA
(szül. TÓTH) halálának 10. évfordulóján és férjére, ANTAL JÓZSEFRE
halálának 30. évében. Pihenésük legyen békés.
Szeretteik
4336191
Kegyelettel emlékezünk a komollói HARKÓ JÓZSEFRE halálának 38. évfordulóján. Emléke legyen áldott.
Szerettei
4336187
Az élet csendesen megy tovább, de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át. Bánatos szívvel emlékezünk drága jó édesapánkra,
a szentivánlaborfalvi
BORDÁS KÁROLYRA halálának második évfordulóján. Jóságos lelkének és dolgos kezének emlékét szívünkben mindig őrizzük. Nyugodj békében, édesapánk.
Szerettei
4336190
Fájó szívvel emlékezünk a kézdialmási születésű sepsiszentgyörgyi
BARTÓK ISTVÁNRA
halálának 12. évfordulóján. Mindig reménykedtél családodért élni, egész életedben csendesen és szerényen éltél. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk rád.
Szerettei
4336158
Az évek elrohannak, de a fájdalom marad, mely életünk végéig a lelkünkhöz tapad. Fájó szívvel emlékezünk
a csomakőrösi
FEKETE GÁBORRA
halálának 15.,
FEKETE ERZSÉBETRE halálának 19., valamint FEKETE ANDRÁSRA halálának 25. évfordulóján. Pihenésük legyen csendes.
Szeretteik
21112
„A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt, elmentél, de szívünkben örökké velünk maradsz.” Fájó szívvel emlékezünk a szentkatolnai születésű sepsiszentgyörgyi JAKAB GÁBORRA
halálának hatodik évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4336176
Feledni valakit lehetetlen csoda, mert akit szeretünk, azt nem feledjük soha.
Fájó szívvel emlékezünk
az árkosi SZÁSZ JOLÁNRA
halálának ötödik évfordulóján.
Szerettei
4336182
