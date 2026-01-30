Hozzávalók: 2 murok, 1 petrezselyem, 1 fej hagyma, 4–5 krumpli, 5 dkg füstölt szalonna, só, bors, pirospaprika (fűszerpaprika), ételízesítő, 1–2 maréknyi lebbencstészta, 1 kis csokor petrezselyemzöld, ecet.
Elkészítése. A szalonnát felkockázzuk, a zsírját egy serpenyőben kiolvasztjuk, a pörcöket szűrőkanállal kiszedjük, és felhasználásig félretesszük. A szalonnazsíron világosra pirítjuk a lebbencstésztát, és ezt is félretesszük felhasználásig. A maradék zsiradékot áttöltjük egy fazékba, ebben megdinszteljük a kockára vágott hagymát, murkot és petrezselymet, megszórjuk pirospaprikával, majd forró vízzel feltöltjük, sózzuk, borsozzuk, ételízesítőt adunk hozzá, és felforraljuk. Ha már fő a levesünk, beletesszük a szintén felkockázott krumplit, és miután ez is megpuhult, belefőzzük a megpirított lebbencstésztát, illetve utóízesítjük, ha szükséges. Ezután tesszük bele a finomra vágott petrezselyemzöldet és a szalonnapörcöt a levesbe. Tálaláskor ecetet is teszünk az asztalra, hogy aki savanykásabban szereti, ízlése szerint ízesíthesse.
A házilag készített lebbencstésztával sokkal finomabb a leves. Ebben az esetben az 1 tojásból kb. 10 dkg liszttel készített lebbencstészta egynegyed részét főzzük bele a levesbe – tanácsolta a recept szerzője, a csíkszentdomokosi Markaly Magdolna néni.
Elkészítési idő: 45 perc
Mennyiség: 4 személy
Megjelent a 100 felcsíki recept – több mint 100 felcsíki háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.
