MinifociHarminchét csapat csatázik a Háromszék Kupán

2026. január 30., péntek, Sport

Szombaton és vasárnap ismét a minifoci kerül a középpontba Sepsiszentgyörgyön: a Háromszék Kupa tizenharmadik kiírásán harminckét férfi- és öt női csapat lép pályára. A szombaton 8 órakor két mérkőzéssel rajtoló tornának a Szabó Kati Sportcsarnok, valamint a Vadász utcai sportterem ad otthont.

A megyeszékhelyi Sepsi ’08 szervezésében a hétvégén tartják meg a minifoci Háromszék Kupa tizenharmadik kiírását, amelyen két ország tizenhét településéről összesen harminckét férfi- és öt női együttes méri össze erejét. A szervezők a férfi mezőnyt nyolc négyes csoportba osztották, míg a szebbik nem képviselői egy csoportból indulva harcolnak a legjobbnak járó serlegért. A két helyszínen zajló esemény nyitómérkőzései holnap 8 órakor kezdődnek: a Szabó Kati Sportcsarnokban a Ve­gas–Football Fanatics, míg a Vadász utcai sportteremben a NoName–Szefite találkozóval rajtol a csoportküzdelem. A női torna első két párharca – Brassói Celta–Sekler Girls, illetve Screw-Bolt–KSE – 10 órakor kezdődik. Szombaton este fél tizenegyig tart a küzdelem, vasárnap kerül sor a kieséses szakaszra; 16 órától a női, míg 17 órától a férfi döntőt rendezik. Tavaly a székelyudvarhelyi Vegas és a Brassói SR diadalával zárult a Háromszék Kupa.

A Háromszék Kupa nemcsak sportesemény, hanem társadalmi szerepet is vállal. Az elmúlt öt évhez hasonlóan az idei torna jótékonysági célt is szolgál: a szervezők a Duchenne-féle izomdisztrófiával élő tízéves Sebestyén Tas támogatására gyűjtenek adományokat, a sport közösségformáló erejét a segítségnyújtás szolgálatába állítva. (t)

Hozzászólások
