LadikSötétség

2026. január 30., péntek, Kultúra

„Az ember nem azáltal világosodik meg, hogy a fény alakjait képzeli maga elé, hanem azáltal, hogy tudatosítja a sötétséget.”
(Carl Gustav Jung)

  • Hűvös árnyak. Fotó: Steigerwald Tibor
Végül már csak a hangok maradtak, és a szagok. A mindent betöltő bűz, ami nem hagyta az embert mélyet lélegezni. A ropogó gerendákból áradó avasodó halolaj szagát s a mosdatlan testekét a fenyőgyanta átható illata csak erősebbé fokozta, s ezt még elviselhetetlenebbé tette az állandó ürülék- és húgyszag. 

Az elején még szinte észre sem vette, ahogy a fény egyre inkább meghátrál, s helyét lopakodva fokozatosan átveszi az egyre növekvő sötétség. A karnyújtásnyira előtte, mozdulatlanságba dermedt gerendafal napról napra egyre sötétedett. Azt nézte már nagyon régóta éjjel-nappal, aztán egyszer csak már azt sem látta. A szürkehályog nem engedte be többé a fényt a szemébe, csak a barátságtalan, idegen sötétség ölelte körül didergő lényét. De a gerendafal képe beleégett a retinájába, az agyába, az elméjébe… beleégett a lelkébe. Azt látta mindig, valótlan kontraszttal – vakult szemeivel.

A régebbiek azt suttogták, hogy valamiféle pap lehetett, de hogy miként került közéjük, rablók, gyilkosok közé, azt senki sem tudta. A nevét sem tudták, így hát csak úgy hívták: a Pap. Ő meg a saját sötétsége kínjainak szorításában rá-rázendített egy-egy zsoltárra, s énekelt, ahogy a torkán kifért, sokszor órákon át. Az elején próbálták elhallgattatni, de ő még csak hangosabb lett. Aztán már csak legyintettek: „bolond az öreg”.

Amikor álmában először meglátta az angyalt, rettenetesen megijedt. „Hát eljött az időm!” – zokogott fel hangosan. S már érkezett is a nyakleves, s a könyék a bordái közé, hogy „kussolj, vén bolond!”. És azután az angyal mindig eljött álmában. Sötét volt, feminin és gyönyörűen csillogott a negatív fényben. Az öreg azután minden nap már alig várta, hogy elaludjon. Számára a sötét angyal, a vele töltött idő volt a valóság. A többi értelmét vesztette…

– Csodálatos vagy, és gyönyörű szép! – mondta neki egyszer.

Az angyal halkan válaszolt: – Ti sajnos nem látjátok magatokat. Pedig a lelketek fénye a Teremtő legszebbike. Fogalmatok sincs, milyen csodálatosak vagytok, s csak sötétségben tapogatóztok eszeveszett önzésbe ra­gadva.

Beszélgetéseik rendszerint heveny zokogást váltottak ki az öregben, s máris érkezett a nyakleves meg a könyék. És kérte az öreg az angyalt, sokszor kérte, hogy vigye el, váltsa meg a kínjaitól. De mindig csak az volt a válasz, hogy nincs még itt az ideje. S teltek a napok, a hullámok kitartóan döngették a hajó gerendáit, az ürülékes vödrök is kitartóan áradoztak, s zengett a zsoltár a vénember rekedt hangján. Éjszaka pedig: angyal, hangos zokogás, majd a könyék és nyakleves.

Aztán egy este valahogy más lett minden. Szinte eufóriában aludt el, s mikor az angyal a kezét nyújtotta, ő örömmel ragadta meg, s midőn átölelte a fény, álmában hangosan felnevetett. 

Jött is a könyék, minek hatására a Pap élettelenül fordult le a gyalulatlan fapadról. Tágra nyílt szemeinek gyöngyházszínű pupilláin megcsillant a gerendára akasztott viharlámpa fénye. Arcáról túlvilági öröm sugárzott.

Testét a tengerbe vetették, nem volt ideje semmiféle szertartásnak.

A Hentes pedig csak bámulta a mellette megüresedett padot, s szinte önkéntelenül dúdolni kezdte az egyik oly sokat hallott egyházi éneket. Egyre többen bekapcsolódtak, aztán egyszer csak ott énekelt az egész lator bagázs, önfeledten, szinte önkívületi állapotban zengték a dallamot, amit a Paptól hallottak nap mint nap. Arcuk, egész lényük felfénylett, elöntötte szívüket valami rég nem érzett boldogság, ami pár percre megszabadította őket láncaiktól, bűneiktől, kínjaiktól.

Aztán elhalkult az ének és a sötétség újra mohón rájuk telepedett. Elnyelte őket, a lelkükre fonódott, bemászott a tudatuk alá, s újra sötétre festett mindent.

– Ő vak volt, de többet látott mindannyiunknál… – morogta csak úgy maga elé a Hentes, majd hatalmasat köpött a tenyerébe, s megragadta a súlyos evezőt.

 

(Az 1674-es pozsonyi per az ellenreformáció egyik kiemelkedő mozzanata volt, amely később csak gályarabperként híresült el. A Pozsonyba szóló idézésre közel háromszáz lelkész és iskolamester ment el. A halálos ítélet alól a hivatásukról való lemondással, katolizálással vagy száműzetéssel lehetett megmenekülni. Közülük 1675-ben harminckét főt adtak el gályarabságra Olaszországba.)

Kisgyörgy Benjámin

 

Hozzászólások
