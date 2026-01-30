Pontosít a Hydrokov: árak, nyereség, beruházás

Az adóemelés kiváltotta széles körű társadalmi elégedetlenség nyomán az előző napokban több kérdés is felmerült a közösségi médiában a sepsiszentgyörgyi közműszolgáltatók által alkalmazott díjszabásról, a társaságok nyereségéről. Ennek kapcsán közleményben foglalt állást tegnap a Hydrokov Rt.

A vállalat sajtóirodája a sepsiszentgyörgyi vízszolgáltatás díjszabására vonatkozóan ismertette: a Hydrokov a megye minden településén egységes díjszabást biztosít. Mint írták, országszerte 47 regionális vízszolgáltató működik, „a díjszabás szerinti csökkenő rangsorban” a háromszéki társaság a 34. helyen áll. „Ez azt jelenti, hogy országos szinten az utolsó harmadba, tehát az olcsóbb szolgáltatók közé tartozik” – áll a közleményben. Megjegyezték, nyilvános adatokról van szó, amelyek az Országos Közszolgáltatási Szabályozó Hatóság (ANRSC) honlapján bárki számára elérhetőek.

A közlemény szerint a háromszéki szolgáltató az ország kisebb közműtársaságai közé tartozik, ez pedig befolyásolja az árakat. „Egy nagyobb városban a hálózat fenntartási költsége jóval több fogyasztóra oszlik el, mint egy kisebb szolgáltatási területen, ahol alacsonyabb a fogyasztók száma. Ugyanazt a műszaki színvonalat kevesebb személynek kell finanszíroznia, emiatt egy ekkora vállalat sosem lehet az ország legolcsóbbja” – fejtették ki. „A Hydrokov ebből a szempontból hátrányosabb helyzetből indulva dolgozta ki és fogadta el 2022-ben a jelenlegi árstratégiáját. A víz díjának megállapítása rendkívül komplex, jogilag szabályozott folyamat: minden szolgáltató esetében, így a Hydrokovnál is tartalmazza az energiaárakat, működési költségeket, személyzeti költségeket, amortizációt és több további tételt is” – részletezték. Felhívják a figyelmet arra, hogy a sepsiszentgyörgyi víz kiemelkedően jó minőségű, s ez részben a forrásoknak, részben a kezelésnek köszönhető, melynek szintén van anyagi vonzata. Utóbbit szűréstől a fertőtlenítésig a nap 24 órájában végzik, óránként történő ellenőrzések mellett.

A díjszabás és drágulás kapcsán ismertették, hogy az árakat az ANRSC határozza meg egy előre rögzített képlet alapján. „Az árkorrekció egyik legfontosabb tényezője az infláció: magas infláció esetén a víz díja is jelentősebben nő, míg alacsonyabb inflációs környezetben a drágulás is mérsékeltebb. Az infláció beszámítása nem választható opció, hanem a hatóság által kötelezően előírt szabály, amely az ország összes szolgáltatójára vonatkozik” – olvasható a tájékoztatóban.

A Hydrokov közleményében a gazdálkodásra és a nyereségre is kitért. Mint ismertették, a 2025-ös pénzügyi mérleg egyelőre nem zárult le, a szolgáltató azonban mintegy 5 millió lej profitra számít. Ez az összeg két módon használható fel: amennyiben a részvényes önkormányzatok kérik, a nyereséget osztalékként kifizetik. Ha a részvényesek lemondanak az osztalékról, a teljes összeg fejlesztési alap formájában kerül felhasználásra, azaz beruházásokra fordítják. Hangsúlyozták ugyanakkor: a törvény nem teszi lehetővé, hogy a szolgáltató a számlák csökkentésére használja fel a profitot. „A tervek szerint a fenntarthatóság érdekében évi 7 százalék körüli profit elérése a cél” – mutattak rá.

Felhasználva az előző évi nyereséget, illetve más források bevonásával a Hydrokov idén Sepsiszentgyörgyön mintegy 14 millió lejt fordít beruházásokra. A tájékoztató szerint korszerűsítik a Borvíz utca végén, illetve a Pacén található víztározókat, előbbire 2,5 millió, utóbbi munkálataira pedig 3,5 millió lejt költenek. A Jókai Mór utcában új szennyvízhálózat épül (3,5 millió lej), és korszerűsítik a vezetékeket a Mikó Imre utcában, valamint a Szabadság téren is (3 millió lej). Az Olt fölött áthaladó szennyvízvezetéket szintén lecserélik – ennek költsége 800 ezer lej – , akárcsak a vízház három nagy teljesítményű szivattyúját – erre 750 ezer lejt szánnak –, ezekre különösen nyáron van nagy szükség a zavartalan vízellátás biztosításáért. A Sylvester Lajos utcai nyílt csatornát is lefedik ebben az évben, ez a munkálat 1 millió lejbe kerül.

„A folyamatban lévő pályázataink is köteleznek bennünket a fenntartható gazdálkodásra, ezért szükségünk van a mérsékelt nyereségre. Annak érdekében, hogy a kivitelezések ne akadjanak el az állami kifizetések esetleges csúszása miatt, bankkölcsönhöz is folyamodtunk: így a számlákat időben ki tudjuk fizetni, és a munkálatok nem állnak le. A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a jelenlegi pályázati források nem fedezik az összes régi vezeték cseréjét, de ezt nem drasztikus áremeléssel kívánjuk megoldani. Továbbra is a mérsékelt árképzés mellett kötelezzük el magunkat” – szögezte le mintegy összegzésként Kozsokár Attila, a Hydrokov vezérigazgatója.

A vízdíjak csökkentését követelik

A víz- és szennycsatornadíjak, illetve a szemételszállítási tarifák csökkentését Fazakas Péter volt megyeitanács-tag kérte, előbb a második általa szervezett sepsiszentgyörgyi tüntetésen, amelyről lapunkban január 27-én számoltunk be, majd egy nyílt levélben is, amelyet szerdán tett közzé. Ebben azt állítja, hogy az önkormányzat két monopolhelyzetben levő cége évi közel tízmillió lejes nettó nyereséget termelt, és követeli, hogy ezt a profitot használják fel az áraik csökkentésére, mert az elfogadhatatlan, hogy „minden gazdasági nehézség idején mindig az emberek viseljék a terheket”. A „tiltakozó állampolgárok nevében” fellépő Fazakas Péter levelét azzal zárja: ha nem találnak megértésre és „érdemi párbeszédre”, az egész megyében aláírásokat gyűjtenek, és újabb utcai megmozdulásokat szerveznek. (demeter)