Kézdivásárhely polgármestere szerint az adók kapcsán a legtöbb panasz az ingatlanok esetében van, főleg azoknál, ahol korábban kedvezmény volt, így a régebbi épületeknél. Kifejtette: a kormány eltörölte a korábbi, akár ötvenszázalékos kedvezményt is, így sokan lényegesen megnövekedett összegekkel szembesültek. „Emellett ott van a rokkantsággal vagy különböző fogyatékkal élők vagy épp a volt politikai üldözöttek esete, akik teljes adómentességet élveztek eddig, viszont a kormány rendelete ezt is eltörölte. Ezen megpróbálunk segíteni, ki van dolgozva egy határozattervezet, amely megtekinthető az önkormányzatnál. Annyit tehetünk – ha a prefektúra meg nem támadja a döntést –, hogy a fogyatékkal élők számára szociális segélyként visszafizetjük a befizetett adót 1000 lej értékig. A legtöbb ilyen személynek ennél kisebb a befizetendő adója, tehát ezt a kategóriát így ki tudnánk segíteni a nehéz helyzetben. A többi adókulcs esetében nincs mozgástér, ugyanis a legalacsonyabb adókulcsot alkalmaztuk, amit a törvény lehetővé tett” – fejtette ki érdeklődésünkre. „Ami a nagy adóemelkedést okozta még ezek mellett, az, hogy a kormány megemelte az ingatlanérték mértékét: mintegy 1400 lejről több mint 2600-ra négyzetméterenként. A valódi emelkedést ez okozza” – magyarázta.

Hozzátette: a gépkocsik esetében van egy kis csökkentési lehetőség, ugyanis eddig az adózásnál nem vették figyelembe az autók szennyezési fokát, csak a hengerűrtartalmat. „Ez alapján igyekeztünk megtartani átlagban a 2025-ös értékeket úgy, hogy az Euro 6-os autók esetében az adó idén kisebb, mint tavaly, az Euro 5-ös nagyjából a tavalyi, míg a Non euro- és Euro 4-es tulajdonosoknak kell valamivel többet fizetniük. Viszont ez az összeg is minimális” – hangsúlyozta. A hibridautók esetében azonban lényeges változás van. „Eddig az önkormányzat 75 százalékos kedvezményt adhatott az ilyen járművekre, a kormányhatározat értelmében idéntől csak a plug-in hibridekre alkalmazható maximum 30 százalékos kedvezmény, amit a kézdivásárhelyi tanács jóvá is hagyott. A többinél ez el van törölve, így nagyon megnőtt az adó” – mondotta.

Hozzátette: a cégek esetében a korábbi, azaz 2025-ös adókulcsot alkalmazzák, erre csak a kötelező, 5,6 százalékos inflációs értéket számolták rá.

Fontosnak tartotta hangsúlyozni: a Saligny-programnál három kritikus beruházásuk van, ezek a Csernátoni úti tömbházak mögötti terület, a Kanta és a Kert utca felújítását jelentik. „A kormány valójában a többletadóból befolyó összeget elveszi az önkormányzatoktól, ugyanis korábban a Saligny-programnál nem volt önrész, most viszont ez húsz százalék. Számításaink szerint pontosan ez a pénzösszeg fog kimenni a városkasszából” – tette hozzá.

Fontosnak tartotta hangsúlyozni: levelet írt a pénzügyminisztériumnak, leírva az adófizetők kifogásait, és várja a választ, hogy mit lehet és mit nem lehet tenni. „Sajnos úgy látom, nem lesz mozgástér, ezért is kellett gyorsan, még december végén elfogadni az adókat. A törvény erre kötelezett minket, a kezünk meg volt kötve” – mondotta.