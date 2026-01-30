Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Teljesítményalapú bérezés, változó ügyeleti formák

2026. január 30., péntek

Nem támogatja az egészségügyi dolgozók fizetésének 10 százalékos csökkentését, de a teljesítményalapú bérezést igen – közölte tegnap Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

    Fotó: Facebook / Alexandru Rogobete

Bejegyzése szerint a tárcavezető az ágazati szakszervezetek, az Egészségügyi Minőségirányítási Hatóság (ANMCS), valamint a Román Orvosi Kamara (CMR) képviselőivel egyeztetett tegnap a kórházi munkaszervezésről, az ügyeleti rendszerről és az egészségügyi személyzet létszámnormáinak meghatározásáról. Ennek kapcsán Rogobete hangsúlyozta, hogy nem támogatja az egészségügyi dolgozók fizetésének csökkentését, viszont elengedhetetlennek tartja a teljesítményalapú bérezést. Érvei szerint a fizetésnek tükröznie kell a tényleges munkamennyiséget, az ellátás minőségét és az orvosi felelősség mértékét.

A miniszter beszámolója szerint a megbeszéléseken egy új személyzeti normarendszer kidolgozásáról is megállapodtak. Úgy vélekedett, hogy az emberi erőforrásokat nem lehet többé kizárólag a kórházi ágyak számához igazítani, hanem figyelembe kell venni a munkamennyiséget, a kezelt esetek összetettségét és az adott intézményben nyújtott szolgáltatások típusát.

Rogobete bejelentette azt is, hogy bevezetik az ügyeletek három formáját: otthoni, felügyelő és sürgősségi ügyelet. Ezeket eltérően díjazzák majd a felelősség és a tényleges munkavégzés függvényében.

Közölte, hogy a minisztérium egy munkacsoport keretében folytatja az egyeztetéseket a szakmai és szociális partnerekkel. A testület fel­adata lesz azoknak a konkrét intézkedéseknek a kidolgozása, amelyek javítják az egészségügyi ellátás szervezését és a betegeknek nyújtott szolgáltatások minőségét.

