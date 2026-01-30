Cseke: Egy időben terjesztik be a reformcsomagokat

Nincs vita a közigazgatási reformról a kormánykoalíción belül, az erre vonatkozó jogszabálytervezetet azonnal előterjesztik, amint lezárul a gazdaságélénkítő csomag megvitatása – nyilatkozta Cseke Attila fejlesztési tárcavezető szerdán Odobeşti-en, ahol átadtak egy, a bölcsődeépítési program keretében uniós forrásokból megépült bölcsődét.
Az RMDSZ politikusa a sajtónak elmagyarázta: a koalícióban megállapodás született arról, hogy a gazdaságélénkítő intézkedéseket és a közigazgatási reformcsomagot összehangoltan, lehetőleg egy időben terjesszék elő. Közlése szerint az utóbbi törvénytervezetet már kidolgozták, és amint a gazdasági csomag véglegesül – akár már a jövő héten –, mindkét jogszabályjavaslattal tovább lehet lépni.
Kérdésre válaszolva a miniszter úgy vélekedett: egy újabb vita megnyitása a közigazgatási-területi átszervezésről nem indokolt, mert csak késleltetné a már hónapok óta előkészített közigazgatási reformcsomag végrehajtását. Szerinte most arra kell összpontosítani, ami már elkészült, utána érdemes újabb kérdéseket végigtárgyalni.
Cseke Attila a kormánykoalíció stabilitásának fontosságára is kitért. Úgy vélekedett, hogy Ilie Bolojan addig marad miniszterelnök, amíg a Nemzeti Liberális Párt (PNL) támogatja, és a liberálisok jelenleg támogatják a kormányfőt – mutatott rá. Hangsúlyozta, hogy a kormánykoalíció stabilitásának megőrzése kulcsfontosságú az állami beruházások folytatása és a közkiadások csökkentése szempontjából. Emlékeztetett, hogy a koalíciós megállapodás legalább a jövő év tavaszáig kiszámíthatóságot biztosít. Addig a PNL a jelöltje, Ilie Bolojan tölti be a miniszterelnöki tisztséget, és bár a politikában bármi megtörténhet, Románia számára az a legfontosabb, hogy a koalíció működőképes maradjon – magyarázta.
Cseke Attila ismételten hangsúlyozta, hogy a kormányzati stabilitás elengedhetetlen a beruházási programok folytatásához és a vállalt reformok végrehajtásához. A fejlesztési minisztérium szemszögéből különösen fontos, hogy biztosított legyen a finanszírozás, és mielőbb előrelépés történjen a közigazgatási reformcsomag ügyében.
A miniszter szerint a helyi adók emelése feszültségeket okozott a társadalomban, ezért elengedhetetlen, hogy az állam is példát mutasson a saját kiadásainak csökkentésével. A közigazgatási reform megvalósításának pedig az lesz az üzenete, hogy nemcsak az állampolgárok terhei nőnek, hanem az államapparátus is karcsúsodik – jelentette ki.
