A betegszabadság első napjára járó juttatást megszüntető sürgősségi kormányrendelet súlyosan sérti a munkavállalók alapvető jogait – véli a CNSLR Frăţia szakszervezeti szövetség, ezért arra kérik az ombudsmant, hogy támadja meg a jogszabályt az alkotmánybíróságon.

A szakszervezet tegnapi közleményében megállapította, hogy a rendelet burkoltan bevezeti az „egynapos fizetetlen betegszabadságot”, ami az összes biztosítottat érinti, függetlenül a szolgálati időtől vagy a betegség jellegétől. A rendelkezés tényleges következménye az, hogy a munkavállalók elesnek a betegszabadság első napjára járó jövedelemtől.

A szakszervezeti szövetség szerint a jogszabály egyrészt azért alkotmányellenes, mert nem állt fenn olyan rendkívüli helyzet, amely szükségszerűvé tette volna egy sürgősségi rendelet elfogadását. Emlékeztettek arra, hogy indoklásában a kormány elsősorban a költségvetés állapotára hivatkozott, ráadásul a jogszabályt múlt év végén fogadták el, és csak február elsejétől lép hatályba. Ez szerintük azt bizonyítja, hogy a kérdés rendezhető lett volna a rendes parlamenti eljárás keretében, társadalmi egyeztetéssel.

A CNSLR Frăţia hangsúlyozta, hogy a fizetett betegszabadság idején folyósított juttatás egy szociális védelmi eszköz, amelynek célja a betegség miatti jövedelemkiesés ellensúlyozása és az egészségromlás megelőzése. Az első napra járó juttatás megszüntetése csökkenti a munkavállalók szociális biztonságát, ami sérti az alkotmányban foglalt jogaikat – érveltek. Álláspontjuk szerint az intézkedés káros egészségügyi hatásokkal is járhat, mert arra ösztönözheti az embereket, hogy betegen is dolgozzanak, vagy halogassák az orvosi ellátást. Ez pedig nemcsak az egyén egészségét veszélyezteti, hanem járványügyi kockázatot is jelenthet, mivel növeli a fertőzések terjedésének esélyét a munkahelyeken. Ezért a sürgősségi rendelet sérti az egészség védelméhez való jogot.