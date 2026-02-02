Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az illyefalvi
LŐTE RÓZA
(szül. ANDRÁS)
életének 85., özvegységének 27. évében csendesen
megpihent.
Temetése 2026. február 3-án, kedden 13 órakor lesz az illyefalvi ravatalozóháztól a református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, testvér, sógornő, anyatárs és jó szomszéd,
FIAS ILONA TÜNDE
(szül. KOVÁCS)
életének 64. évében
örökre megpihent.
Temetése 2026. február 3-án, kedden 14 órakor lesz a rétyi temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Szerettei
Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk
a szentkatolnai
MIKLÓS VERONIKÁRA
(szül. LUKA) halálának 32. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
Kegyelettel emlékezünk
ÜTŐ PIROSKÁRA,
a három éve eltávozott drága feleségre, édesanyára, nagymamára és testvérre. Emléke örökké él bennünk, és a velünk töltött idő emléke vigaszt nyújt számunkra.
Szerettei
„Midőn a roncsolt anyagon / Diadalmas lelked megállt; / S megnézve bátran a halált, / Hittel, reménnyel gazdagon / Indult nem földi utakon, / Egy volt közös, szent vigaszunk, / A LÉLEK ÉL: találkozunk!” (Arany János)
Így emlékezem édesapámra, az uzoni TARCSI LAJOSRA halálának 8. évfordulóján. Nyugodj békében,
soha nem feledlek.
Szerető leányod, Éva
Fájó szívvel emlékezünk
a kézdialmási születésű
sepsiszentgyörgyi
BARTÓK ISTVÁNRA halálának 12. évfordulóján. Mindig reménykedtél családodért élni, egész életedben csendesen és szerényen éltél. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk rád.
Szerettei
