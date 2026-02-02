Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az illyefalvi

LŐTE RÓZA

(szül. ANDRÁS)

életének 85., özvegységének 27. évében csendesen

megpihent.

Temetése 2026. február 3-án, kedden 13 órakor lesz az illyefalvi ravatalozóháztól a református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

1120806

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, testvér, sógornő, anyatárs és jó szomszéd,

FIAS ILONA TÜNDE

(szül. KOVÁCS)

életének 64. évében

örökre megpihent.

Temetése 2026. február 3-án, kedden 14 órakor lesz a rétyi temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Szerettei

1120806

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

a szentkatolnai

MIKLÓS VERONIKÁRA

(szül. LUKA) halálának 32. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog.

Pihenése legyen csendes, ­emléke áldott.

Szerettei

110111

Kegyelettel emlékezünk

ÜTŐ PIROSKÁRA,

a három éve eltávozott drága feleségre, édesanyára, nagymamára és testvérre. Emléke örökké él bennünk, és a velünk töltött idő emléke vigaszt nyújt számunkra.

Szerettei

1120790

„Midőn a roncsolt anyagon / Diadalmas lelked megállt; / S megnézve bátran a halált, / Hittel, reménnyel gazdagon / Indult nem földi utakon, / Egy volt közös, szent vigaszunk, / A LÉLEK ÉL: találkozunk!” (Arany János)

Így emlékezem édesapámra, az uzoni TARCSI LAJOSRA halálának 8. évfordulóján. Nyugodj békében,

soha nem feledlek.

Szerető leányod, Éva

4336159

Fájó szívvel emlékezünk

a kézdialmási születésű

sepsiszentgyörgyi

BARTÓK ISTVÁNRA ­halálának 12. évfordulóján. Mindig reménykedtél családodért élni, egész életedben csendesen és szerényen éltél. Soha el nem múló fájdalommal ­emlékezünk rád.

Szerettei

4336158