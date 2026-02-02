Országszerte egyre elviselhetetlenebb terheket ró az energiakrízis a családokra. Kijev már-már a humanitárius katasztrófa küszöbén toporog. Az emberek a béke iránti szűnni nem akaró vággyal figyelik a legújabb háromoldalú egyeztetéseket. Az államfő szerint azonban semmilyen területi engedmény nem jöhet szóba. Mindeközben az új védelmi miniszter sajátos stratégiai célkitűzésről tett bejelentést.

Az előzményekről tudni kell, hogy Mihajlo Fedorov, a nemrég kinevezett új védelmi tárcavezető stratégiai célként azt fogalmazta meg, hogy az ukrán hadsereg havonta 50 ezer orosz katonát semmisítsen meg. Tájékoztatása szerint jelenleg ez a szám 35 ezer, amit ő kevésnek tart. Indoklása szerint havonta legalább 50 ezer ellenséges katonának kellene elesnie, hogy Moszkvát rávegyék a békekötésre.

Az elhangzottak kapcsán a kormánykritikus kirohanásairól elhíresült Anna Szkorohod parlamenti képviselő betegesnek nevezte a miniszter által megfogalmazott „stratégiai célkitűzést”.

„Önöknek nem tűnik úgy, hogy a stratégiai céloknak a háború befejezésére kellene irányulnia, arra, hogy teljes fogolycsere valósuljon meg, hogy felkutathassuk az eltűnt katonákat, hogy végre hazatérhessenek a frontról a végletekig elfáradt katonáink?” – érvelt közösségi oldalán a képviselő.

Szerinte Ukrajna szempontjából a háború befejezése és a nemzet megóvása a valódi és helyes stratégia.

A háború befejezésének leggyorsabb módja talán az lehetne, ha eredményre vezetnének a háttérben zajló diplomáciai tárgyalások. Az oroszok legfőbb követelése változatlan: az ukrán hadseregnek önként át kellene adnia a Donbász teljes területét. A követelést az ukrán államfő határozottan elutasítja, mondván, erről ő nem hozhat döntést, korábban referendumot sürgetett a kérdésben. Csakhogy annak megszervezése háborús körülmények között lehetetlen. Felmerült még, hogy a parlament vállalhatná fel a döntés súlyát. Ezt szorgalmazta Donald Trump amerikai elnök is, aki „bátorításképp” hajlandó volna Kijevbe is ellátogatni.

Dmitro Razumkov korábbi házelnök, a kormánypárt egykori vezető arca szerint ezt a döntést az elnöknek kell meghoznia, nem kell másra hárítania a felelősséget. Szerinte az ukrán hadsereg hátrébb vonását semmilyen alkotmányos passzus nem tiltja, ilyen döntésekre már több példa is volt a háború során. Persze a politikai felelősség, pontosabban egy ilyen döntésnek a belpolitikai hatásai, annak negatív következményei már merőben más „kávéház”…

Akárhogyan is van, egy biztos: azokat az embereket, akiket mára totálisan meggyötört az orosz energiaterror, akiknél naphosszakat nincs áram, fűtés, víz, akik lassan megfagynak saját otthonaikban, őket senki sem kérdezi meg, hogy vajon mit választanának…

Legyen béke!

Dunda György

Mihajlo Fedorov orosz védelmi miniszter. Fotó: Facebook / Volodomir Zelenszkij