Kísérleti kerettanterv magyar középiskolákban

2026. február 2., hétfő, Belföld

Az RMDSZ és a Communitas Alapítvány 2025-ben szakmai felkészítőt szervezett Kolozsváron azon magyar tannyelvű középiskolák számára, amelyek jelentkeztek a román Oktatási és Kutatási Minisztérium által meghirdetett kísérleti kerettervi programba. A lehetőség iránt érdeklődő 14 magyar tannyelvű középiskola közül a minisztériumi jóváhagyást követően az első tanévben három intézmény kezdi meg a program megvalósítását, köztük egy sepsiszentgyörgyi is.

    A sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági Líceum is csatlakozik a kísérleti programhoz. Fotó: Facebook / Berde Áron Közgazdasági Líceum

Az RMDSZ tájékoztatója szerint az érintett iskolák nagyobb tantervi rugalmasságot kapnak, amely lehetővé teszi a helyi igényekhez igazodó tantárgyi struktúrák és pedagógiai megoldások kipróbálását. A kezdeményezés célja az intézményi autonómia erősítése, a tanulói kompetenciák fejlesztése és a magyar tannyelvű középiskolák versenyképességének növelése.

A programhoz csatlakozó intézmények vezetői szerint a kísérleti keretterv valódi szakmai mozgásteret biztosít az iskolák számára. Spier Tünde, az aradi Csiky Gergely Főgimnázium igazgatónője az önálló intézményi döntéshozatal lehetőségét emelte ki. A temesvári Gerhardinum igazgatója, Kocsik Zoltán József a transzdiszciplináris, a 21. század társadalmi és vallási kihívásaira reflektáló tantárgyak bevezetésének fontosságát hangsúlyozta. Simon Edith, a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Gazdasági Líceum igazgatónője a gyakorlatközpontú, kompetenciaalapú oktatás erősítését nevezte meg elsődleges célként.

A kolozsvári szakmai felkészítő az intézményvezetők szerint kulcsszerepet játszott a csatlakozási döntések meghozatalában, mivel lehetőséget biztosított a program kidolgozóival való szakmai párbeszédre és a tapasztalatcserére. Az igazgatók ugyanakkor felhívták a figyelmet az adminisztratív terhek növekedésére, a pedagógusok módszertani felkészítésének szükségességére, valamint az új tantárgyakhoz kapcsolódó eszközbeszerzési és partnerségi költségekre.

A kísérleti kerettervi program hosszú távon hozzájárulhat a magyar tannyelvű középiskolák szakmai megújulásához, és olyan jó gyakorlatokat eredményezhet, amelyek más intézmények számára is iránymutatásul szolgálhatnak a kisebbségi oktatás jövőjének alakításában.

