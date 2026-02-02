Akinél egy kép felér ezer szóval

Ádám Gyula csíkkarcfalvi fotóművész első egyéni fényképkiállítása nyílt meg csütörtök délután a Lábas Házban, bár nem első alkalommal láthatja a sepsiszentgyörgyi közönség a fotós alkotásait: több közös tárlaton volt jelen, a csángókról készített felvételei mindig vonzották a tekinteteket.

A művészt méltató Pozsony Ferenc Ádám Gyula életútját felelevenítve elmondta, már a nyolcvanas években elkezdett néprajzi jellegű fényképeket készíteni Moldvában, Székelyföldön, ami ekkor még vakmerő vállalkozásnak tűnt, és meg is lett a következménye: a hatalom elkezdte zaklatni, megfélemlítette, majd letartóztatta és be is zárta. Éveken át Balánbányán fizikai munkát végzett, majd a ’89-es rendszerváltoztatás után foglalkozhatott csak azzal, amihez értett és amihez tehetsége adatott. Grafikusként dolgozott, közben továbbra is járta a csángó falvakat, átéléssel, hitelességgel, őszinteséggel készítve alkotásait, mert azt vallja: egy kép felér ezer szóval, mondta Pozsony Ferenc. A kiállítás címére – Két világ emberei – utalva Pozsony Ferenc megállapította: Ádám Gyula valójában a földi és a transzcendens közti átjárást örökítette meg, portréfelvételeit a lélek finom békéje, ugyanakkor drámaisága hatja át – és felvételei nem utolsósorban saját világlátásáról, világértelmezéséről is szólnak.

Sarány István Ádám Gyulával kapcsolatban a művész feladatáról beszélt, felelevenítve a fotográfus indulásának körülményeit is. Képeiről elmondta, a hagyomány és korszerűség szimbiózisát rögzítik olyan erővel, amilyet csak a biztos tudás és a rendíthetetlen hit birtokában lehet tenni – így adnak formát és jelentést a valóságnak.

A házigazdai szerepével élő Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója végezetül az alkotás kulisszatitkairól faggatta Ádám Gyulát, aki mindenekelőtt fontosnak tartotta kiemelni: ha Barabás Zsolt nincs, ezek a képek sincsenek, utalva arra, hogy a nyolcvanas években fotós társa kísérőjeként jutott el a csángó falvakba. Hogy akkoriban azon a vidéken a fotózás merészség volt, azzal nem különösebben számoltak, az volt a lényeg, hogy a munka menjen, nem az, hogy milyen hősök vagyunk, fogalmazott Ádám Gyula. Művészetének titkát pedig, ugyancsak a rá jellemző szűkszavúsággal, így fogalmazta meg: csak annyi kell, hogy odafigyelni, ez nem művészkedés, ez munka.