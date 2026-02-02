Erdei fülesbaglyok Sepsiszentgyörgyön

Az erdei fülesbagoly védett madár, és semmiféle kárt nem okoz – közölte lapunk érdeklődésére Kelemen László, a Rara Avis Madártani és Természetvédelmi Egyesület elnöke. Elmondása szerint a fülesbaglyok minden évben ilyentájt szoktak beköltözni a falvakba, városokba, és nagyon jó jel, hogy Sepsiszentgyörgyön a Szemerja negyedben találtak maguknak megfelelő helyet a nappali alváshoz; többnyire kisebb településeken tudnak ilyen telelőfákról, ahol 6–7, de olykor ennél is több példány verődik össze. Bagolyfának nevezik ezeket a madarászok, akik ilyenkor mérik fel az állományt, esetenként a köpeteket is vizsgálják. Hangsúlyozta, hogy békés és nagyon-nagyon hasznos állatokról van szó, amelyek éjjel vadásznak és nagyrészt rágcsálókkal táplálkoznak; a köpetük sem fertőz, csak egy kis száraz, tömör csomó a fa alatt.

Az itt telelő fülesbaglyok várhatóan a környéken fognak költeni és fiókát nevelni a tavaszi, kora nyári hónapokban. Nem építenek fészket, hanem a más madarakét foglalják el, amely nem mindig elég tágas a 4–5 fiókának, ezért több is kirepülhet belőle; ezek nappal csendesen meghúzódnak a fák, bokrok tövében, éjjel azonban éles, sipító hangon jelzik a szülőknek, hogy hol várják a táplálékot – magyarázta Kelemen László. Hangsúlyozta, ezek a fiókák természetes módon nevelkednek, nem árvák és nem szorulnak emberi segítségre; békén kell hagyni őket, mert az emberek nehezebben tudnak felnevelni egy ragadozó madarat, amelyet vadászni is meg kell tanítani. Az egyesület már több ilyen fiókát vitt vissza a helyére, csak a sérült vagy beteg egyedekről gondoskodnak.