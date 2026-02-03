A Brassói Corona vasárnap saját közönsége előtt igazolta a papírformát a Bukaresti Steaua ellen a jégkorong Román Kupa döntőjében. A barcasági csapat Radim Valchař mesterhármasával 3–0-ra diadalmaskodott a fővárosi együttes felett, így a Cenk alatti játékosok 2013, 2015, 2021 és 2024 után ötödször emelhették magasba a trófeát.

A bukaresti gárda az elődöntőben óriási meglepetésre búcsúztatta a címvédő gyergyószentmiklósi alakulatot. Václav Novák legénysége a finálét is biztatóan indította, azonban nem éltek a helyzetekkel, a kimaradt lehetőségek pedig megbosszulták magukat. A házigazdák a 7. percben vezetést szereztek, ekkor Sébastien Piché átadását követően Radim Valchař továbbított a ketrecbe. A folytatásban a Cenk alatti alakulat akarata érvényesült, majd a 16. percben ismét a cseh jégkorongozó villant, aki ezúttal David Levin passzából volt eredményes. A második harmadban növelte előnyét a közönség támogatását élvező együttes, a 22. percben Levin újfent az előkészítő szerepében jeleskedett, míg Valchař harmadszor is a hálóba ütötte a korongot. A barcasági csapat a záró felvonásban fegyelmezetten játszott, a hajrában ellentámadásokra rendezkedett be, viszont újabb találat már nem született. A négyes döntő legjobb csatára Radim Valchař, a legjobb hátvédje Bors Huba (Brassói Corona), a legjobb kapusa Adorján Örs (Bukaresti Steaua) lett.

Eredmények, Román Kupa, Final Four: * elődöntők: Bukaresti Red Hawks–Brassói Corona 1–4, Gyergyói Hoki Klub–Bukaresti Steaua 2–3 (hosszabbítás után) * bronzmérkőzés: Bukaresti Red Hawks–Gyergyói Hoki Klub 1–7 * döntő: Brassói Corona–Bukaresti Steaua 3–0. (miska)