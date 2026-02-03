Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Labdarúgás, SuperLigaKikapott a címvédőtől az FK Csíkszereda

2026. február 3., kedd, Sport

A székelyföldi csapat vasárnap a sűrű havazásban 1–0-ra alulmaradt a tizenegyest hibázó FCSB otthonában a SuperLiga 24. fordulójában, így idénybeli tizenharmadik vereségével továbbra is 14. a táblázatban, miközben a címvédő bukaresti együttes 2026-ban először nyert. A mérkőzést a sepsiszentgyörgyi Cristian Moldoveanu vezette.

    Fotó: Facebook / FCSB

Az első félidőben a győzelmi kényszerben pályára lépő házigazdák akarata érvényesült, rögtön magukhoz ragadták a kezdeményezést, a 12. percben vezetést is szerezhettek volna, azonban David Miculescu éles szögből leadott lövése az oldalhálóban kötött ki. Nem sokkal később Miculescu újabb lehetőségét bravúrral védte Eduard Pap, aki a 15. percben Florin Tănase csúsztatását is kiütötte. Az ellentámadásokra berendezkedő vendégek a játékrész derekán veszélyeztettek először, ekkor Anderson Ceará löketét hárította Matei Popa.

Fél óra elteltével Raul Palmeș kezezése miatt a játékvezető büntetőt ítélt, Tănase tizenegyesét pedig a székelyföldi alakulat kapusa szögletre tolta. A labdát sokkal többet birtokló FCSB a 38. percben előnybe került, Valentin Crețu előkészítése után Juri Cisotti a jobb alsóba továbbított (1–0). Ezt követően Soufiane Jebari távoli kísérletét magához ölelte a fiatal fővárosi hálóőr, míg a másik oldalon Miculescu a kapufát találta telibe, illetve Daniel Bîrligea fejesét fogta Pap.

A második felvonást bátran kezdte Ilyés Róbert legénysége, a csereként beállt Nagy Zoárd hamar összehozta az első helyzetet, viszont pontatlanul célzott. A szélsőséges körülmények rányomták a bélyeget a játékra, emiatt többnyire a mezőnyben zajlott a küzdelem. Az 56. percben Tănase beadása a keresztlécre hullott, aztán Mamadou Thiam próbálkozásánál Pap nagyot mentett. A csíkszeredai gárda a ráadásban közel járt az egyenlítéshez, ellenben Szalay Szabolcs szabadrúgását kiöklözte Popa, így az FCSB behúzta a három pontot.

Eredmény, SuperLiga, alapszakasz, 24. forduló: FCSB–FK Csíkszereda 1–0 (gólszerző: Juri Cisotti 38.).

A 25. forduló programja: * ma: FC Petrolul Ploiești–Unirea Slobozia (16 óra), Kolozsvári Universitatea–FC Argeș (18 óra), FC Hermannstadt–FC Rapid (20.30 óra) * szerda: FC Metaloglobus Bukarest–FK Csíkszereda (16 óra), Aradi UTA–Kolozsvári CFR (18 óra), FC Farul Constanța–Bukaresti Dinamo (20.30 óra) * csütörtök: Universitatea Craiova–Galaci Oțelul (18 óra), FCSB–FC Botoșani (20.30 óra). (miska)

