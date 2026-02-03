A 14. percben Tom Kiesler fejre irányuló ütés miatt piros lapot kapott, így a német csapat elveszítette védőjátékosát. Ezután a házigazdák három góllal elléptek, a 21. percben viszont ismét döntetlen volt az állás (12–12). A németek nem vették át a vezetést, sőt, hátrányban mehettek a szünetre (18–16). A folytatásban újra egyenlített a német együttes, majd egy remek sorozattal megint elhúztak a dánok. A finálé az 56. percben dőlt el, amikor Emil Nielsen kivédte Nils Lichtlein hétméteresét, aztán Niklas Kirkelökke 31–27-re alakította az állást, alakulata pedig zsinórban öt találatot jegyzett.

Mathias Gidsel 68 találattal a torna gólkirálya – átadva ezzel a múltnak a norvég Ander Sagosen 2020-ban felállított csúcsát (65) – és legértékesebb játékosa lett. A dán jobbátlövő 2021-ben és 2024-ben az olimpián, illetve 2023-ban és 2025-ben a világbajnokságon is kiérdemelte az MVP-címet. A dán válogatott a második a férfimezőnyben, mely egyszerre olimpiai, világ- és Európa-bajnok, ez korábban csak a francia kézilabdázóknak sikerült. A németek negyedszer játszottak Európa-bajnoki döntőt, mérlegük két arany- és két ezüstérem, míg a dánok három arany- és két ezüstéremmel büszkélkedhetnek.

Eredmények: * elődöntők: Németország–Horvátország 31–28, Dánia–Izland 31–28 * az 5. helyért: Portugália–Svédország 36–35 * a 3. helyért: Izland–Horvátország 33–34 * döntő: Dánia–Németország 34–27.

A végeredmény: 1. Dánia, 2. Németország, 3. Horvátország, 4. Izland, 5. Portugália, 6. Svédország, 7. Franciaország, 8. Szlovénia, 9. Norvégia, 10. Magyarország, 11. Spanyolország, 12. Svájc, 13. Feröer-szigetek, 14. Észak-Macedónia, 15. Hollandia, 16. Ausztria, 17. Csehország, 18. Olaszország, 19. Szerbia, 20. Grúzia, 21. Lengyelország, 22. Románia, 23. Montenegró, 24. Ukrajna.