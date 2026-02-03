Előadások Sepsiszentgyörgy zsidó hagyományairól A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban ma 18 órától kerül sor a város zsidó hagyományait felelevenítő, Mire emlékezzünk? című rendezvényre, amely több rövid előadást foglal magában. Az estet Papp Richárd kulturális antropológus nyitja, aki kutatócsoportjával évek óta kiterjedt vizsgálódást folytat a zsidósággal kapcsolatos emlékezetről. Az előadó ez alkalommal az emlékezés fontosságáról és az elhallgatás okairól beszél. A program második felében sepsiszentgyörgyi kulturális szakemberek és a helyi zsidóság képviselője a régmúlt időkről, a megemlékezések módjáról, jelentőségéről szólnak. Előadások és előadók: Kiáltó csend – az emlékezés hiánya – Papp Richárd kulturális antropológus, az ELTE Transzgenerációs Holokausztemlékezet Kutatócsoportjának vezetője; Zsidó jelenlét Sepsiszentgyörgyön – József Álmos helytörténész; Botlatókövek a városban – Kiss Jenő nyugalmazott könyvtárigazgató; A holokauszt gyermek áldozatainak állított sepsiszentgyörgyi emlékpark – Rosner Herman, a sepsiszentgyörgyi zsidó hitközség vezetője; A holokauszt emlékezete az oktatásban – Victor Sibianu Kovászna megyei történelem szakos tanfelügyelő.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház e heti játékrendje: 4-én, szerdán és 5-én, csütörtökön 19 órától Kommuna – székely öko-románc, írta és rendezte: Radu Afrim (stúdió-előadás a nagyteremben; korhatár: 14 éven felülieknek, időtartam: 3 óra 30 perc egy szünettel); 8-án, vasárnap 19 órától a Cimborák Bábstúdióban József Attila Szabad ötletek jegyzéke nyomán: Determinált – Pignitzky Gellért önálló előadása (korhatár: 18 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 20 perc szünet nélkül). Jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon kaphatók. Érdeklődni a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon lehet.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábszínház február 5-én, csütörtökön 18 órától a bábstúdióban szabadelőadáson játssza a Csodaszarvas című bábjátékot Fabók Mariann rendezésében (6 éven felülieknek, időtartam: 40 perc). Jegyfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél (e-mail: kozonsegcimborak@gmail.com). Egy jegy ára 10 lej.

Zene

TAMÁS GÁBOR GIDÓFALVÁN. Február 8-án, vasárnap 18 órától a gidófalvi Erdős Gábor Kultúrotthonban tart zenés könyvbemutatót Csak a szívünkben nem száll az idő címmel Tamás Gábor előadóművész a Gidófalvi Község Fejlődéséért Egyesület, a polgármestri hivatal és az Étfalvazoltáni Református Egyházközség közös szervezésében.

Hitvilág

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi belvárosi templomban ma, Szent Balázs püspök emléknapján Balázs-áldás lesz reggel és este is a szentmisék után. ♦ Folytatódnak a felnőtt hit­tanórák keddenként 19 órától. Ajánlják mindenki figyelmébe, aki szeretné jobban megismerni a katolikus hitet.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban ma a 7.30 és 18 órától kezdődő szentmise után Balázs-áldást osztanak. 17 órától csendes szentségimádás az altemplomban. ♦ Szerdán a reggeli és esti szentmisék előtt közös imádság lesz a zsolozsmából. ♦ Pénteken 17 órától a szentségimádást a rózsafüzér-társulat tagjai vezetik. 22 órától kezdődik a virrasztás az altemplomban, amely a reggel 6.30-tól kezdődő szentmisével ér véget. ♦ Február 7-én, szombaton 20 órától az egyházközség kosaras farsangi bálja a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. A részvétel iratkozáshoz kötött, a belépő felnőtteknek 50, gyerekeknek 20 lej. Szívesen fogadnak tombolafelajánlásokat.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermében.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Cine-Ma: beszélgetés Szimler Bálint filmrendezővel. Február 2–8. között zajlik Budapesten a 45. Magyar Filmszemle. 2025-ben életműdíjjal jutalmazták Tarr Bélát, és a legjobb első filmnek járó Simó Sándor-díjat Szimler Bálint Fekete pont című alkotása nyerte el. • A GDAŃSK50 Photo Remake Project Szentes Zágon-fotókiállítása, amely édesapja 1974-ben Gdańskban készült felvételeit értelmezi újra ötven év távlatából. • BukFeszt 4. A kézdivásárhelyi Udvartér Színház tavaly először vett részt a bukaresti Magyar Színházak Fesztiválján. A Metropolis Színházban játszották A boldogság titka című előadásukat.

Könyvbemutató

TANULMÁNYKÖTET. Február 4-én, szerdán 17 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla-termében bemutatják Pozsony Ferenc akadémikus, néprajzkutató Székely népi kultúra és reprezentáció­ja című tanulmánykötetét. Házigazda: Vargha Mihály múzeumigazgató. A kötetet bemutatja és a szerzővel beszélget Kinda István néprajzos, muzeológus. Pozsony Ferenc legújabb tanulmánykötete a székely népi kultúra és identitás sokrétű világát tárja fel, évtizedek oktatói és kutatói tapasztalatára építve.

KETTŐS KÖNYVBEMUTATÓ. Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében február 6-án, pénteken 17.30 órától a Parnasszus irodalmi kör A kor falára című, 13 szerzős – Borbáth Sándor Levente, Csákány Orsolya, Demeter Mária, Huszár Szilamér, Józsa Attila, Kató András, Mészáros Mária, Orosz Mihály, Para Olga, Rozonczi Lajos, Ruszka Zsolt, Steigerwald Tibor, Zárug László – vers- és prózaantológiája, valamint Steigerwald Tibor és Kisgyörgy Benjámin Keresztjeink című könyvének könyvbemutatójára várják az érdeklődőket.

Könyvtársalgó nyugdíjasoknak

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár kötetlen beszélgetésre várja nyugdíjas olvasóit ma 10 órától a felnőtt kölcsönzőrészlegre. Az újonnan induló Könyvtársalgó program során különféle témákról, izgalmas olvasmányokról beszélgetnek a résztvevők. A szervezők közösségi élményt kínálnak, amelyhez bármikor lehet csatlakozni. A programindító összejövetelen többek között az első meghatározó könyvélményt, az első könyvtárlátogatás pillanatait idézik fel közösen a jelenlévők. A részvétel ingyenes. Érdeklődni a 0267 312 133-as telefonszámon vagy személyesen a felnőtt kölcsönzőrészlegen lehet.

Mozi

SEPSISZENTGYÖRGY. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 15.30-tól Avatar: Tűz és Hamu (magyarul beszélő), 16.15-től Amélie (románul beszélő), 17.45-től Szigetek (román feliratos), 19 órától Bérelt család (román feliratos), 20 órától Nürnberg (magyarul beszélő), 21 órától Mesterséges kegyelem (magyarul beszélő).

KOVÁSZNA. A Magyar menyegző című szerelmes tánc­filmet vetítik február 13-án, pénteken 17 és 19 órától a Kovásznai Városi Művelődési Központban (Dózsa György utca 3. szám). A belépőjegy egységesen 25 lej. Jegyek elővételben a Kovásznai Városi Művelődési Házban hétfőtől csütörtökig 9–14, pénteken 9–13 óráig, a fennmaradó helyekre vetítés előtt fél órával a helyszínen lehet jegyet váltani. A helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik.További információ a 0762 674 516-os telefonon.

Gombaismereti kiselőadások

Február 5-én, csütörtökön 18 órától Farkas János vetített képes kiselőadása következik Téli és kora tavaszi gombák Sepsiszentgyörgy vidékén címmel Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban. Ezt követően folytatják a László Kálmán Gombászegyesület tavalyi képes eseménynaptárának bemutatását.

Röviden

TERMELŐI VÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén ezen a hétvégén, február 7–8-án kerül sor a termelői vásárra az Urban-Locato Kft. szervezésében.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm (0267 315 136) gyógyszertár tart fenn éjszakai ügyeletet. Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) a szolgálatos.

Tortoma Önképzőkör

A baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében ma 19 órától Kakasbarázdák és ördögárkok kutatása Erdővidéken, Székelyföldön – Dénes István nyomdokain címmel Sófalvi András régész-történész (Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely) tart vetített képes előadást.