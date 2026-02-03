A HÃ¡romszÃ©k TÃ¡ncszÃ­nhÃ¡z minden alkalmat kihasznÃ¡l, amikor hÃ­rÃ©t viheti az itt alkotott produkciÃ³knak, ezÃ©rt is fogadtÃ¡k el a Duna TÃ¡ncmÅ±hely Ã©s a budakalÃ¡szi KÃ³s KÃ¡roly MÅ±velÅ‘dÃ©si HÃ¡z meghÃ­vÃ¡sÃ¡t a kalÃ¡szi fesztivÃ¡lra â€“ mondta Sipos NoÃ©mi. A dunakalÃ¡szi kiszÃ¡llÃ¡s kÃ©t szempontbÃ³l is fontos volt: a kalÃ¡szi tÃ¡nctalÃ¡lkozÃ³nak a HÃ¡romszÃ©k TÃ¡ncszÃ­nhÃ¡z NapszentÃ¼let elÅ‘adÃ¡sÃ¡nak rendezÅ‘-koreogrÃ¡fusa, JuhÃ¡sz Zsolt a fÅ‘ szervezÅ‘je, mÃ¡srÃ©szt ezen a kistelepÃ¼lÃ©si fesztivÃ¡lon a szakma jeles kÃ©pviselÅ‘i vettek rÃ©szt. A LÃºdas Matyi elÅ‘adÃ¡st kÃ©t alkalommal mutattÃ¡k be BudakalÃ¡szon, a KÃ³s KÃ¡roly MÅ±velÅ‘dÃ©si HÃ¡z Ã©s KÃ¶nyvtÃ¡r otthonos kÃ¶rnyezetben fogadta a tÃ¡rsulatot, a NapszentÃ¼let utÃ¡n nemcsak a tÃ¡nckar, hanem a Heveder zenekar is kÃ¼lÃ¶nÃ¶s elismerÃ©sben rÃ©szesÃ¼lt â€“ mondta el az egyÃ¼ttest kÃ­sÃ©rÅ‘ Sipos NoÃ©mi.Â

A MarosvÃ¡sÃ¡rhelyi Nemzeti SzÃ­nhÃ¡zban mÃºlt hÃ©tfÅ‘n tartott elÅ‘adÃ¡s utÃ¡n szerdÃ¡n Ã©s csÃ¼tÃ¶rtÃ¶kÃ¶n a budakalÃ¡szi XX. KalÃ¡szi KortÃ¡rs TÃ¡nctalÃ¡lkozÃ³n lÃ©pett fel a sepsiszentgyÃ¶rgyi HÃ¡romszÃ©k TÃ¡ncszÃ­nhÃ¡z. A LÃºdas Matyi Ã©s a NapszentÃ¼let elÅ‘adÃ¡s hÃ¡zon kÃ­vÃ¼li bemutatÃ³irÃ³l Sipos NoÃ©mi tÃ¡rsulati aligazgatÃ³t kÃ©rdeztÃ¼k.

Ã–nnek is fontos, hogy megbÃ­zhatÃ³, hiteles forrÃ¡sbÃ³l tÃ¡jÃ©kozÃ³djÃ©k? Szeret elemzÃ©seket, vÃ©lemÃ©nyanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni SzÃ©kelyfÃ¶ld mÃºltjÃ¡t, termÃ©szeti, kulturÃ¡lis Ã©rtÃ©keit? SzÃ­vesen olvas a hÃ¡romszÃ©ki mÅ±velÅ‘dÃ©si Ã©letrÅ‘l, Ãºj kÃ¶nyvekrÅ‘l, szÃ­nhÃ¡zi elÅ‘adÃ¡sokrÃ³l? Szereti az alkotÃ³ emberekkel, vÃ¡llalkozÃ³kkal, pedagÃ³gusokkal, sportolÃ³kkal kÃ©szÃ¼lt interjÃºkat? A HÃ¡romszÃ©k napilapnÃ¡l azÃ©rt dolgozunk, hogy tartalmas olvasmÃ¡nyokat kÃ­nÃ¡ljunk Ã–nnek.

Ha Ã–nnek is fontos a HÃ¡romszÃ©k, kÃ©rjÃ¼k, adomÃ¡nyÃ¡val tÃ¡mogassa lapunk internetes kiadÃ¡sÃ¡t.

Havi tÃ¡mogatÃ¡s (elÅ‘fizetÃ©s): a megadott Ã¶sszeget havonta automatikusan levonjuk a kÃ¡rtyÃ¡drÃ³l (minimum 5 RON/hÃ³). BÃ¡rmikor lemondhatÃ³, a kezelÃ©shez e-mailben kÃ¼ldÃ¼nk egy egyszer hasznÃ¡lhatÃ³ kezelÅ‘ linket.