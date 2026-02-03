Vasárnap tizedik kiadásához érkezett az Elekes Enikő, a Két Szív esküvőszervezői iroda vezetője és Csiszár Melinda, a Süti Éden cukrászda tulajdonosa által megálmodott és megvalósított esküvői kiállítás Kézdivásárhelyen. Az egész napos rendezvényt nyolc éven át a Kicsid Gábor Sportcsarnok előterében szervezték meg, két éve pedig a Vadrózsák vendéglő rendezvénysátra biztosít megfelelő helyet a nagyszabású eseménynek, melyet idén mintegy ötszázan látogattak meg.

A Minden, ami egy tökéletes esküvőhöz szükséges jelmondatú jubileumi expón a kínálat szerteágazó és minden igényt kielégítő volt, a szervezők nemcsak a házasulandókra, hanem egyéb családi eseményekre készülőkre is gondoltak.

A menyasszonyi- és vőlegényiruha-kínálatban megtalálhatóak voltak neves divatcégek – a helybeli Bride2Be menyasszonyi ruhaszalon, a kézdivásárhelyi Boenia divatszalon, a gyergyószentmiklósi White Angel menyasszonyiruha-szalon, a székelyudvarhelyi Antonia & Diamond Wedding menyasszonyiruha-szalon, a csíkszeredai Viktoria Marriage menyasszonyiruha-szalon és a csíkszeredai Elizabeth divatáruház – legújabb modelljei. Legtöbben a menyasszonyi- és vőlegényiruha-bemutatókon voltak.

A kézdivásárhelyiek mellett Gyergyószentmiklósról, Csíkszeredából, Székelyudvarhelyről, Sepsiszentgyörgyről, a Brassó megyei Négyfaluból és Kézdiszék több településéről érkezett közel ötven kiállító mutatkozott be. A legtöbben visszajárók, de akadt, aki most vett részt először a kiállításon. Volt közöttük esküvő- és nászútszervező, ceremóniamester és vőfély. Felsorolni is nehéz, hogy hányféle egyéb lehetőség közül választhattak az oda látogatók: ajándékok, alkalmi és férfiruhák, cipők, sütemények és torták, gyűrűk, kozmetikusok és sminkesek, fodrászok, körömstúdiók, dekoráció- és meghívókészítők, virágcsokor-készítők, szépségápolók, fotó- és videószolgáltatók, zenekarok, táncoktatók, kézművescsokoládé-készítők, tűzijáték-szervezők stb. A táncbemutató során több alkalommal is felléptek a Pro Pectus Egyesület táncosai, a Nagy Mózes Főgimnázium tanulói Bokor-Vizi Zsuzsa oktató irányításával.

A gazdag kínálatot folyamatos programok tetézték. Az alkalmi színpadon egész nap zajlottak a menyasszonyi- és vőlegényiruha-bemutatók, fodrász- és virágkötészeti bemutatók, valamint zenés-táncos műsorok. Az élő zenét a helybeli Zene Expressz zenekar – Bardócz Szabolcs, Dezső Zelinda és Kocsis Gáspár – biztosította, a bulihangulatról pedig Night Manager (Bartos Zsolt) lemezlovas gondoskodott. A kiállításon első alkalommal mutatkozott be a Veress Viktória által vezetett székelyudvarhelyi Fortepiano Kvartett: Veress Viktória, Forgács János, Veress Krisztina Mária és Orbán József. A tombolahúzás idén sem maradt el, a látogatók között számos ajándéktárgyat sorsoltak ki.