Mint ismeretes, a farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig (a húsvétot megelőző 40. napig) tartó időszak, melyet régebb vidám lakodalmak, bálok, népi mulatságok jellemeztek.

A farsang német eredetű szó, a farsangi szokások is jellemzően német eredetű néphagyományokra épülnek, épp ezért talán nem véletlen az, hogy a farsangi szokások Erdővidéken elsősorban a barcasági szász településekhez közelebb eső falvakban maradtak fenn. Így napjainkban is farsangi felvonulásokat szerveznek Ürmösön, Apácán és Bölönben.

A sort idén Apáca nyitotta, ahol január 31-én volt a farsangolás, következik február 7-én Ürmös. Február 14-én az érdeklődő erdővidékiek részt vehetnek a 34. Hargita megyei Farsangbúcsúztatón, melyet idén Alsósófalván tartanak, s melyre autóbuszos kirándulást szerveznek Erdővidékről. Jelentkezni Demeter Zoltán művelődésszervezőnél lehet február 7-ig. Telefonszám: 0746 089 140.

Végül 28-án Bölönben zárul a februári farsangi események sora, ahol hagyományosan 9 órakor a faluközpontból indulva járják be a falut a farsangolók, hogy oda is érkezzenek vissza a bábuk elégetésére, a tél eltemetésére. A nap farsangi bállal zárul.