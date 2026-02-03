Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

ErdővidékFarsangra fel!

2026. február 3., kedd, Közélet

Mint ismeretes, a farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig (a húsvétot megelőző 40. napig) tartó időszak, melyet régebb vidám lakodalmak, bálok, népi mulatságok jellemeztek.

    Farsangolók tavaly Középajtán. A szerző felvétele

A farsang német eredetű szó, a farsangi szokások is jellemzően német eredetű néphagyományokra épülnek, épp ezért talán nem véletlen az, hogy a farsangi szokások Erdővidéken elsősorban a barcasági szász településekhez közelebb eső falvakban maradtak fenn. Így napjainkban is farsangi felvonulásokat szerveznek Ürmösön, Apácán és Bölönben.

A sort idén Apáca nyitotta, ahol január 31-én volt a farsangolás, következik február 7-én Ürmös. Február 14-én az érdeklődő erdővidékiek részt vehetnek a 34. Hargita megyei Farsangbúcsúztatón, melyet idén Alsósófalván tartanak, s melyre autóbuszos kirándulást szerveznek Erdővidékről. Jelentkezni Demeter Zoltán művelődésszervezőnél lehet február 7-ig. Telefonszám: 0746 089 140.

Végül 28-án Bölönben zárul a februári farsangi események sora, ahol hagyományosan 9 órakor a faluközpontból indulva járják be a falut a farsangolók, hogy oda is érkezzenek vissza a bábuk elégetésére, a tél eltemetésére. A nap farsangi bállal zárul.

Megosztás:   Szerző: Böjte Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2026-02-03 08:00 Cikk megjelenítése: 223 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
