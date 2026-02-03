Kisgyörgy Tünde rendben valónak mondotta, hogy a törvényes keretek között év végén meghatározták az adókat, de úgy vélte, meg kellene vizsgálni, hogy bizonyos emberek – például a 80 év felettiek – számára nem lehetne-e öt-tíz százalékos kedvezményt adni. Majd arra kérte Benedek-Huszár János polgármestert, a választók tájékoztatásának kedvéért mondja el, a minimálisnál nagyobb mértékkel növelték-e az adókat.

A városi elöljáró előbb a második kérdést válaszolta meg, mondván: a baróti tanács csakis a kötelező minimumot fogadta el, azon felül „egyetlen lejjel sem emelt”. Amint év elején a közösségi oldalán közzétett adatokban is szemléltette, a magánszemélyek ingatlanadója 40 és 127, a kül- és beltelek adója 20 és 235 százalék között emelkedett (kiváltképp a baróti szántóföldek adója), az 1600 köbcenti alatti autók után 25 és 31 százalékkal kell többet fizetni, az annál nagyobb teljesítményű autóknál pedig 20 és 43 százalék között csökkent az adó. Az összes többi, a 239-es törvény által nem szabályozott adóra és illetékre az 5,6 százalékos inflációt kellett rátenni. „Bárkinek el lehet mondani, hogy az önkormányzat maga nem növelte az adókat, csak a törvény által előírt szinten” – mondotta a polgármester.

A kedvezményadásról úgy fogalmazott: életkorra hivatkozva nem lehet mentesítést adni. Elmondta, több olyan ember is elesik a kedvezményektől, aki eddig kapott. Tavalyig a háborús veteránoknak, azok özvegyeinek, a hadiárváknak, az egykori „kuláklistán” szereplőknek és azok családtagjainak is jártak különböző mentességek, de ezentúl csak a nevezettek kapják, a leszármazottak már nem. Szintén elvették a régi, ötven évnél idősebb épületekre járó kedvezményeket. „Ami szerintem a legigazságtalanabb, a különböző fogyatékkal élőknek adott kedvezmények eltörlése” – jelentette ki, és biztosította a tanácstagokat, hogy követi annak az (általa meg nem nevezett) önkormányzatnak a határozatát, amely szabályzatot dolgozott ki, hogy a fogyatékkal élőknek, akiknek korábban volt 50 vagy 100 százalékos adókedvezményük, megtérítse a pénzt. Amennyiben a most prefektúrai ellenőrzésen levő határozat megfelel a törvényi előírásoknak, a februári ülésükön beszélni fognak róla – mondta.

Bán István (Magyar Polgári Erő) a kormánykommunikációt megtévesztőnek nevezte, hiszen amikor felelősségvállalással a törvényt elfogadták, 60–70 százalékos növelésről beszéltek, aztán kiderült, lesz az sokkal több is. Ő csak egy példát mond: egy hozzá forduló barótinak 164 lejről 536-ra, azaz 327 százalékkal módosult az adója. A baróti tanácstagok – köztük az ő pártja is – elfogadták a polgármester előterjesztését, de csak azért, mert az csomagban szerepelt: vagy megszavazzák az egészet, vagy ellene voksolnak, de az adónemek között nem lehetett válogatni, mi az, amit elfogadhatónak tartanak, s mi az, amit nem – fejtette ki. Az emberek azt szeretnék, hogy vegyék vissza az adókat a 2025-ös szintre. Nem lehet azt mondani, hogy nem tettek rá egyetlen lejt sem, ha valakinek 327 százalékkal nő az adója. Az erdővidéki emberek közül soknak 100 lej is sokat jelent, nemhogy egy több száz százalékos emelés – állította Bán István.

Benedek-Huszár János válaszában elismerte, megtörténhet, hogy valaki bő háromszáz százalékkal többet fizet, de az nem azért van, mert annyival drágítottak, hanem mert a személy elvesztett valamilyen eddig meglévő kedvezményt. Ő maga is tud olyanokról, hogy elvesztették a háztartásban élő fogyatékossága, valamint a régi ház miatt járó kedvezményt. De olyan esetről is tud, hogy míg valaki a tavalyi ingatlanára, belterületére és autóira 2629 lejt fizetett, idén csak 2305-öt. „A kirótt adómennyiség tavaly olyan 5 200 000 lej körül volt, az idénre 6 millió. Tehát hogyha ezt megszámolom, akkor azt jelenti, hogy körülbelül 18 százalékkal nagyobb az idei átlagadó” – mondotta.

Az, hogy máshol a polgármesterek javaslatára a helyi tanács hogyan változtatja meg az adókra és illetékekre vonatkozó határozatát, a barótiakat nem érinti, hiszen már minden a minimumom van, abból pedig nem lehet engedni – jelentette ki az elöljáró.