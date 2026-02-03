Magyarország megtámadta az orosz gáz uniós kivezetését

Magyarország megtámadta az orosz energiaimportot betiltó rendeletet az Európai Bíróságon – nyilatkozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Hétfőre hivatalosan is megjelent az a döntés, amelynek értelmében megtiltják az Európai Unió tagországainak az orosz kőolaj és földgáz vásárlását.
„Szeretném világossá tenni, hogy Magyarország szempontjából csak drágább és kevésbé megbízható megoldások léteznek. Az orosz kőolaj és földgáz nélkül sem az ország energiaellátásának biztonsága nem garantálható, sem nem lehetséges a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartása” – mondta Szijjártó.
A miniszter szerint a per valószínűleg egy és háromnegyed–két évig fog tartani.
Az Európai Unió Tanácsa múlt hét hétfőn fogadta el a rendeletet, amely fokozatosan, 2027 végére kivezeti az orosz gázt az EU-ban – közölte a testület. A szavazáson a 27 tagállami kormányt képviselő államtitkárok, miniszterek közül 24-en igennel, a magyar és a szlovák nemmel szavazott, a bolgár tartózkodott (utóbbi gyakorlatilag egy udvarias nemnek számít). A jogszabályt szó szerint rendes jogalkotási eljárással fogadták el, ahol a kormányok közt elég a minősített többség. Ilyenkor nem lehet vétózni, egy blokkoló kisebbséghez pedig legalább 13 kormány kellene, vagy négy olyan, amelyek az uniós lakosság 35 százalékát képviselik.
