Lobbizni jó

Nem csoda, ha Romániában a kisember úgy gondolja, hogy közbenjárással, vagy ahogy régebb mondták, protekcióval (majdnem) mindent el lehet intézni, mert ezt látja ma is azoktól, akik milliós, milliárdos (euróban!) üzleteket bonyolítanak le, és sokszor a pályázatokból (az európaiakból is) megszerzett pénzeket saját hasznukra fordítják, majd ha kiderül a turpisság, akkor megpróbálnak, szintén az elsinkófált pénz és újabb bennfentesek segítségével, megszabadulni a hűvösre kerüléstől.

Sok ilyen eset előfordul nálunk, és a felelősségre vonást sokan szeretnék elkerülni, de ha már nyakig vannak a bajban, keresnek olyan ügyes, rátermett urakat vagy hölgyeket, akik elhitetik magukról, hogy magas körökben mozognak, mindent el tudnak intézni, de kiderül, hogy csak ügyes szélhámosok. Persze az ilyen tevékenységek űzéséhez bizony tehetség szükséges, és el kell hitetni a kliensekkel, hogy igénybe veszi őket a sok munka, a telefonálás, kilincselés, előszobázás, vagyis amerikaiul mondva a lobbizás. Így nem olcsók ezek az ügyeskedők, mert először is tudniuk kell eladni magukat kijáróemberekként, akik azt mondják, hogy mindent zűrt megoldanak. Megbízhatóknak és mindenhatóknak kell tűnniük, mint Adriana Georgescu, az ügyvédnő, aki megmondta, hogy „be van kötve” mind a maffiához, mind a miniszterekhez (vagyis jó kapcsolatban van velük).

Mivel a miniszterekben az emberek nem nagyon bíznak, ugyanis egy mostani közvélemény-kutatás szerint a politikusok ma nem (sem) nagyon hitelesek, ez azt jelenti, hogy a maffiában inkább bíznak. Az ügyvédnőt, aki a liberális párt (PNL) tagja, letartóztatták, mert kiderült, hogy egy üzletembernek, Jan-Paul Tucannak megígérte, 500 ezer euró ellenében garantálja két bűnügyi dossziéja „elintézését”, közbenjár a bíráknál, a korrupcióellenes ügyészségen és a Bukaresti Törvényszéken is érdekében. (Bár tényleg lehet, hogy szokás szerint addig húzódik a per, míg elévül a tett.)

Tudjuk, és most Adriana Georgescu esetéből is látjuk, hogy milyen fontos az imázs- (arculat)építés, amihez nagyon értett a hölgy. Gyakran beszélt a miniszterekről, a kormányfőről, az elnökről, és még arról is, hogy nagyköveti beosztásra van esélye az Egyesült Államokban, mert azzal Romániának „nulla” a viszonya. Ő viszont azt állította, hogy többekkel van (jó) viszonya. Máris felvette volna a kapcsolatot az ifjú Donald Trumppal is, akinek címét kérte megvesztegetőjétől, Jan-Paul Tucantól, akinek – állítólag – üzleti kapcsolata van az ifjúval.

Úgy emlegette az elnököt, hogy Nicușor, és a miniszterelnököt Iliének, mintha közeli ismerősök lettek volna. A főügyész leváltásáról is úgy beszélt, mintha az egy ceruza- (pix)vonásán múlna. A korrupcióellenes ügyészség „apróságon” kapta rajta, mikor a kért összegből éppen csak 60 000 eurót vett át. Az üzletembernek kétes üzletei voltak a konstancai kikötőben, mivel európai alapokból származó pénzeket egyébre használt, mint amire kapta. (Ilyen volt a Duna-Deltában „elsüllyesztett” uniós pénz is, vagy mikor a vállalkozó az Arad–Nagylak autópályára kapott pénzből repülőgépet vásárolt magának.)

Lehet, hogy annyi megmaradt az üzletembernek a meglovasított pénzekből, amennyiből ki tudta volna fizetni az ötszázezer eurót is. A hölggyel folyó tárgyalásokkal párhuzamosan az ügyészek még kiderítették, hogy az ügyvédnőnek volt egy tettestársa is, aki a SIE (Külföldi Hírszerzés) tábornokának adta ki magát.

Az ügyvédnő azt mondta, hogy lábainál hever a bukaresti főpolgármester, Ciucu is, aki „tíz éve szerelmes belé”, de az szerinte nem vesz el pénzt bárkitől. Adriana ezzel azt sugallta, hogy majd ő juttathatja el a pénzt a polgármesternek. Az már említésre sem érdemes, hogy megemlítette: Ludovic Orban barátnője volt. Nem tudni, miért keverte bele Orbant, mikor neki már vékonyka a szerepe a román politikában.

Az ügyvédnő, hogy bizonyítsa bennfentességét, fényképeket közölt olyan személyiségekkel, mint a minisziterelnök Ilie Bolojan, mely állítólag a PNL rendkívüli kongresszusán készült vele. A miniszterelnök szóvivője közölte, hogy Ilie Bolojan nem ismeri a hölgyet, nem találkozott vele, nem volt nála kihallgatáson, de aki kéri, azzal fényképezteti magát. Jó lesz figyelni, hogy ki akar velünk fotózkodni, mert lám, azt később felhasználhatja saját érdekében vagy ellenünk.

Adriana Georgescu Ilie Bolojan miniszterelnökkel. Fotó: Facebook / Adriana Georgescu