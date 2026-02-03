Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Költségvetésbe foglalnák a szolidaritási csomagot

2026. február 3., kedd, Belföld

A Szociáldemokrata Párt (PSD) által javasolt szolidaritási csomag intézkedéseit az idei állami költségvetésbe kell belefoglalni – jelentette ki tegnap Sorin Grindeanu pártelnök egy sajtóértekezleten, melyet Bogdan Ivan energiaügyi miniszter és Florin Manole munkaügyi miniszter társaságában tartott a parlamentben.

  • Fotó: Facebook / Sorin Grindeanu
A parlamentben nyilatkozó politikust arról faggatták az újságírók, hogy a szolidaritási csomagot a gazdaságélénkítő intézkedéseket tartalmazó csomaggal egyszerre tervezik-e elfogadni, illetve hogy honnan lesz pénze a kormánynak a gyakorlatba ültetésére.

Grindeanu válaszában leszögezte, a szolidaritási csomagért nem fognak külön felelősséget vállalni a parlamentben, ezeket az intézkedéseket a költségvetési törvénybe kell majd belefoglalni.

A PSD elnöke azt is elmondta, hogy a helyi és a központi közigazgatás reformja, illetve a gazdaság­élénkítő csomag kapcsán lezárultak a tárgyalások, most arra várnak, hogy a kormány közölje, milyen formában tervezi elfogadni ezeket. „Ha lehet mindkettőt sürgősségi kormányrendelettel, nekünk nincs ellenvetésünk” – fogalmazott.

A Szociáldemokrata Párt Országos Politikai Tanácsa a párt vasárnap esti közleménye szerint úgy döntött, támogatja, hogy a kormánykoalíció sürgősségi eljárásban fogadtassa el a gazdaságélénkítő intézkedéseket és egy szolidaritási csomagot, amely a nyugdíjasokat és más kiszolgáltatott kategóriákat lenne hivatott védeni.

Állásfoglalásában a PSD hangsúlyozta, hogy a gazdaságélénkítési csomag elengedhetetlen a munkahelyek megőrzéséhez és a romániai vállalkozások túléléséhez. A szolidaritási csomag pedig legalább részleges védelmet biztosít a megszorítások által leginkább érintett kategóriáknak (kisnyugdíjasoknak, alacsony jövedelmű családoknak, fogyatékossággal élő gyermekeknek, anyáknak, veteránoknak). Ezeket az intézkedéseket Sorin Grindeanu szerint nem szabad politikai vitákkal vagy tisztségosztozkodási alkudozásokkal késleltetni. 

 

Meg kell vizsgálni, hogy fenntartható-e

Raluca Turcan nemzeti liberális párti képviselő azt nyilatkozta tegnap a Szociáldemokrata Párt által javasolt szolidaritási csomag kapcsán, hogy mielőtt döntenek erről, meg kell vizsgálni az intézkedések költségvetési vonzatát.

A PNL politikusa szerint az elmúlt időszak intézkedéseinek köszönhetően „óriási előrelépés” történt a pénzügyi egyensúly helyreállítása terén. „Ha felelősen gondolkodunk, mindenekelőtt meg kell vizsgálnunk az intézkedések költségvetési vonzatát, és ha fenntarthatónak bizonyulnak, és nem teszik tönkre mindazt, amit eddig elértünk, nyilvánvalóan törvénybe foglalhatók” – jelentette ki Turcan a parlamentben, amikor arról kérdezték, hogy pártja támogatja-e a PSD által bejelentett szolidaritási csomag elfogadását.

A szociáldemokraták gazdaságélénkítő intézkedéseinek a közigazgatási reformmal együtt történő elfogadását firtató kérdésre válaszolva leszögezte, ahhoz, hogy a kormány felelősséget vállaljon egy törvénycsomagért a parlamentben, konszenzusra van szükség a koalícióban. A koalíciós pártoknak a hozzájárulásukat kell adniuk mindkét tervezethez, és ezeket még az állami költségvetés előtt el kell fogadni – tette hozzá Raluca Turcan.

