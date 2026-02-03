Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Megválasztották a házbizottságokat

2026. február 3., kedd, Belföld

A parlament házelnöki tisztségét az új ülésszakban a szociáldemokrata párti Sorin Grindeanu tölti be; a szenátus elnökét, Mircea Abrudeant korábban a teljes törvényhozási ciklusra, négy évre választották meg.

    Fotó: Facebook / Parlamentul României – Camera Deputaților

A szenátusi házbizottság összetétele az új ülésszakban: Liviu Mazilu (PSD), Paul Stănescu (PSD), Laurențiu Plăeșu (AUR) és Mihai Coteț (PNL) alelnökök; Doina Federovici (PSD), Niculina Stelea (AUR), Vasile Blaga (PNL) és Cristian Ghinea (USR) titkárok; Marius Dunca (PSD), Narcis Mircescu (USR), Ninel Peia (Béke – Románia az első) és Novák Levente (RMDSZ) háznagyok.

A szenátusi frakcióvezetők ebben az ülésszakban: Daniel Zamfir (PSD), Petrișor Peiu (AUR), Daniel Fenechiu (PNL), Sorin Șipoș (USR), Dorin Petrea (Béke–Románia az első) és Turos Lóránd (RMDSZ).

A plénum döntése szerint az év első parlamenti ülésszakában a képviselőház alelnökei: Natalia Intotero (PSD), Geanina Șerban (AUR), Adrian Cozma (PNL), Cătălin Drulă (USR); titkárok: Silvia-Claudia Mihalcea (PSD), Marina Simina Patricia Moș (PNL), Oana Murariu (USR), Ovidiu Ganț (nemzeti kisebbségek); háznagyok: Romeo-Daniel Lungu és Simona Bucura Oprescu (PSD), Florin Bogdan Velcescu (AUR) és Magyar Lóránd Bálint (RMDSZ).

A pártok bejelentése szerint a tavaszi ülésszakban Ștefan-Ovidiu Popa vezeti a PSD, Mihai Adrian Enache az AUR, Gabriel Andronache a PNL, Diana Stoica az USR, Csoma Botond az RMDSZ, Varujan Pambuccian a nemzeti kisebbségek, Simona-Elena Ilie Macovei az SOS Románia alsóházi frakcióját.

