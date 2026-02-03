Megválasztották a házbizottságokat

A parlament házelnöki tisztségét az új ülésszakban a szociáldemokrata párti Sorin Grindeanu tölti be; a szenátus elnökét, Mircea Abrudeant korábban a teljes törvényhozási ciklusra, négy évre választották meg.
A szenátusi házbizottság összetétele az új ülésszakban: Liviu Mazilu (PSD), Paul Stănescu (PSD), Laurențiu Plăeșu (AUR) és Mihai Coteț (PNL) alelnökök; Doina Federovici (PSD), Niculina Stelea (AUR), Vasile Blaga (PNL) és Cristian Ghinea (USR) titkárok; Marius Dunca (PSD), Narcis Mircescu (USR), Ninel Peia (Béke – Románia az első) és Novák Levente (RMDSZ) háznagyok.
A szenátusi frakcióvezetők ebben az ülésszakban: Daniel Zamfir (PSD), Petrișor Peiu (AUR), Daniel Fenechiu (PNL), Sorin Șipoș (USR), Dorin Petrea (Béke–Románia az első) és Turos Lóránd (RMDSZ).
A plénum döntése szerint az év első parlamenti ülésszakában a képviselőház alelnökei: Natalia Intotero (PSD), Geanina Șerban (AUR), Adrian Cozma (PNL), Cătălin Drulă (USR); titkárok: Silvia-Claudia Mihalcea (PSD), Marina Simina Patricia Moș (PNL), Oana Murariu (USR), Ovidiu Ganț (nemzeti kisebbségek); háznagyok: Romeo-Daniel Lungu és Simona Bucura Oprescu (PSD), Florin Bogdan Velcescu (AUR) és Magyar Lóránd Bálint (RMDSZ).
A pártok bejelentése szerint a tavaszi ülésszakban Ștefan-Ovidiu Popa vezeti a PSD, Mihai Adrian Enache az AUR, Gabriel Andronache a PNL, Diana Stoica az USR, Csoma Botond az RMDSZ, Varujan Pambuccian a nemzeti kisebbségek, Simona-Elena Ilie Macovei az SOS Románia alsóházi frakcióját.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.