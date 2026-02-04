Bukaresthez fordulnak az önkormányzatok

Petícióban kérik az idei évre jóváhagyott helyi adók módosításának lehetőségét Ilie Bolojan miniszterelnöktől a székelyföldi önkormányzatok az elmúlt hetek tiltakozásai nyomán. A csíkszeredai önkormányzat által tegnap indított online aláírásgyűjtéshez Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós is csatlakozott.
Az online petícióban Hargita megye székhelyének lakossága arra kéri a kormányfőt, hogy a 2026-os költségvetés februárra tervezett elfogadása előtt biztosítson törvényes lehetőséget arra, hogy az önkormányzatok csökkenthessék a tavaly megemelt helyi adókat. A petícióban azt is kérik, hogy a kormány állítsa vissza a mozgássérültek és a fogyatékkal élők kedvezményeit. A beadványt tegnap délutánig több mint 3000-en írták alá.
A csíkszeredai önkormányzat a városban múlt héten tartott tüntetések nyomán próbál módosítani a 2026-os adókon és illetékeken. Tegnapi közleményében közölte: azután döntött a petíció indítása mellett, hogy a pénzügyminisztérium kedvezőtlen választ adott a több Hargita megyei önkormányzat által is támogatott, a prefektusi hivatal által tolmácsolt kérdésükre, hogy módosíthatók-e év közben az idei adók. Bukarest megerősítette, hogy a helyi önkormányzatok nem tekinthetnek el a központilag megemelt adóalapoktól, nem csökkenthetik a 2025-ben helyileg alkalmazott adókulcsokat, és az akadályozottsággal élők korábbi kedvezményeit sem vezethetik vissza.
A csíkszeredaiak által indított petícióhoz Székelyudvarhely is csatlakozik – jelentette be tegnap Szakács-Paál István polgármester. Közölte továbbá, hogy az önkormányzat kompenzálni törekszik a fogyatékkal élők és mozgássérültek kormány által megvont kedvezményeit. Az elöljáró szerint a 2027-es adók elfogadásakor érdemi könnyítéseket terveznek a lakosság számára.
A petícióhoz Gyergyószentmiklós önkormányzata is csatlakozik – közölték –, miután a székelyföldi adóellenes tüntetések nyomán péntekre ebben a városban is tiltakozást hirdettek.
Az RMDSZ közleménye
Tegnap az RMDSZ országos szervezete is bejelentette, hogy a romániai helyi adók csökkentését, az eltörölt kedvezmények visszavezetését kezdeményezi a miniszterelnöknél. A közleményben leszögezik: jogosnak tartják az emberek dühét és csalódottságát, ezért azt akarják elérni, hogy az önkormányzatok – a törvényben meghatározott helyi adószintek közötti mértékben – csökkenthessék az adókat költségvetésük elfogadásáig, és vezessék vissza a kedvezményeket, kiemelten a fogyatékkal élő személyek és a leginkább kiszolgáltatott családok számára. A szövetség szerint ezt a kabinet sürgősségi kormányrendelettel meg tudja tenni.
Az RMDSZ azt is kezdeményezte, hogy év közben a kisnyugdíjasok célzott támogatást kapjanak a nehéz időszakra való tekintettel. „Értjük, mit kérnek tőlünk az emberek, a családok és a vállalkozások: kiszámíthatóságot és méltányosságot. Mi ezt tekintjük feladatunknak a kormányban és az önkormányzatokban is” – zárul a szövetség közleménye.
Múlt héten Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Kézdivásárhelyen is tüntetők vonultak utcára az adóemelések eltörlését követelve, arra hivatkozva, hogy a beígért reformok, állam kiadásainak csökkentése helyett Bukarest az emberek megsarcolásával próbál fedezetet teremteni túlköltekezésére.
