Kétéves a Tiltott Illés zenekar

2026. február 4., szerda, Közélet

Sepsiszentgyörgyön két éve alakult meg a Tiltott Illés zenekar. Február 6-án, pénteken jótékonysági szülői kosaras bálon mutatkozik be a megújult együttes a Református Kollégium konferenciatermében, amelyre várnak minden adományozót és rajongót. A zenekar alapítóját, Farkas Tamás Zoltánt idei terveikről is kérdeztem.

  • Farkas Tamás Zoltán, a Tiltott Illés zenekar alapítója. Fotó: Tana Zoltán
    Farkas Tamás Zoltán, a Tiltott Illés zenekar alapítója. Fotó: Tana Zoltán

– Megújult arculattal kezdjük az idei évadot. Több poszton is tagcserék történtek, s újra egy kicsit rockosabb lett a zenekar. Emellett szeretnénk megtartani hitelességünket a hatvanas, hetvenes évek hangzásában, így több olyan korhű hangszer került hozzánk, amilyeneken annak idején Szörényi Szabolcs hozta azokat a jellegzetes basszusgitár-dallamokat.

– Kik az új tagok?
– Meglepetésként szeretnénk őket bemutatni a február 6-i sepsiszentgyörgyi koncertünkön, de ígérem, nem fognak csalódást okozni. Két olyan nagyszerű zenész erősíti csapatunkat, akikről nem hittem volna, hogy valaha is együtt fogunk muzsikálni. A részletes bemutatkozók megjelennek majd az együttes hivatalos Facebook-oldalán.

– Hol léptetek fel az elmúlt két évben?
– Két évvel ezelőtt, február 3-án indult a csapat egy sepsiszentgyörgyi zárt körű rendezvényen, és azóta 32 koncertet adtunk falunapokon, városnapokon és nagy fesztiválokon, az esetek közel felében fő produkcióként. Olyan helyszínekkel büszkélkedhetünk, mint a Brassói Magyar Napok, Dévai Magyar Napok, Székely Vágta, Vajdahunyadi Magyar Napok, EgyFeszt, Forgács Fesztivál, Szi@, Csorvás – Magyarország, Sokadalom, ahol közel 5000 ember előtt léptünk fel, és Illyefalva, ahol vendégünk volt Varga Miklós érdemes művész és Antal Zita Melánia, a Brassói Magyar Színház tagja.

– Idén is lesznek sztárvendégek?
– Sőt, azon túl, hogy további koncertek várhatók Varga Miklóssal nem csak Erdélyben és Székelyföldön, már több érdeklődés mutatkozik az anyaország felől is. A zenekar második fő műsora a KONC2ERT nevet kapta, amelyben Antal Zita Melánia tolmácsolja a Koncz Zsuzsa-lemezeken megjelent Illés-, Fonográf-, Szörényi-, Bródy- és Tolcsvay-dalokat. Az Illés-Fonográf Show-ban 2026-tól vendég hegedűs támogatja meg a Fonográf countrydalait. 

– A szerzők mit tudnak rólatok?
– Bródy Jánossal épp két évvel ezelőtt itt, Sepsiszentgyörgyön találkoztam, ahol elmeséltem a zenekar terveit, és csak annyit kérdezett a végén, hogy: „csajok vannak a csapatban?” Most már büszkén jelenthetem Jánosnak, hogy igen, egy rendkívüli hölgy erősíti második műsorunkat. Szörényi Leventével épp egy éve, a jubileumi budapesti nagykoncert után volt szerencsém találkozni, ahol már elmesélhettem egyévi erdélyi tapasztalatainkat. Nagyon üdvözölte a határon túli kezdeményezést, és ígéretet tett arra, hogy egyszer meghívást kapunk a legendás fővárosi Illés Klubba. 

– Milyen részleteket lehet tudni a pénteki koncertről?
– Február 6-án 20 óra után mutatkozik be a meg­újult Tiltott Illés a sepsiszentgyörgyi Református Kollégium konferenciatermében. A jótékonysági szülői kosaras bál nem zárt körű, várunk minden adományozót és rajongót az eseményre 19 órától. A további jó hangulatot Kerekes Loránd retródiszkója biztosítja. Jegyek válthatók az iskola titkárságán és a helyszínen.

